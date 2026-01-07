0
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa

Donald Trump IMPONE DURO REQUISITO: extranjeros deberán PAGAR hasta USD 15.000 de FIANZA para obtener la visa

El gobierno de EE.UU. activó una nueva exigencia migratoria que obliga a ciudadanos de ciertos países a pagar fianzas de hasta USD 15.000 para solicitar la visa.

Dara Rojas
La solicitud de visa ahora puede requerir un depósito elevado según el país de origen
La solicitud de visa ahora puede requerir un depósito elevado según el país de origen | Fuente: EFE
COMPARTIR

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso en marcha una nueva política que endurece el acceso al país para ciudadanos de determinadas naciones, obligándolos a pagar una fianza de hasta 15.000 dólares como requisito adicional para solicitar visas de turismo o negocios.

DHS acusó a un hotel vinculado a Hilton por cancelar alojamientos oficiales del ICE

PUEDES VER: Hotel emblemático en Estados Unidos DESAFÍA al ICE y al DHS, les CIERRA las puertas y los DENUNCIA: "Esto es INACEPTABLE"

La medida comenzó a regir el 1 de enero y fue publicada oficialmente en el portal gubernamental travel.state.gov, aunque pasó casi desapercibida en su anuncio inicial.

VISA

EE.UU. exige fianzas de hasta USD 15.000 a ciudadanos de países bajo mayor control.

Los países alcanzados por la nueva exigencia

Las autoridades incorporaron recientemente a siete países a este esquema especial de control migratorio. Los ciudadanos que posean pasaportes emitidos por estas naciones enfrentarán mayores obstáculos al solicitar una visa estadounidense:

  • Bután
  • Botsuana
  • República Centroafricana
  • Guinea
  • Guinea-Bisáu
  • Namibia
  • Turkmenistán

Estos países se suman a otros ya incluidos en 2025 como Mauritania, Tanzania, Gambia, Malaui y Zambia.

¿Cuánto deberán pagar los solicitantes de visa?

Las personas elegibles para visas B1 o B2 deberán dejar un depósito económico que puede oscilar entre USD 5.000, 10.000 o 15.000, monto que será definido exclusivamente durante la entrevista consular.

Advertencia importante: El pago de la fianza no garantiza la aprobación de la visa y no es reembolsable si se realiza sin autorización expresa de un funcionario consular.

Aeropuertos obligatorios para entrar y salir

Como condición adicional, quienes paguen esta fianza deberán ingresar y salir de Estados Unidos solo a través de los siguientes aeropuertos:

  • Aeropuerto Internacional Washington Dulles
  • Aeropuerto John F. Kennedy
  • Aeropuerto Logan

No cumplir con este requisito podría provocar la negación de entrada o problemas graves en el registro oficial de salida del país.

Parte de una política migratoria más estricta

Esta decisión se suma a otras acciones impulsadas durante la administración de Donald Trump, que incluyen entrevistas presenciales obligatorias, revisión de redes sociales, historial de viajes y análisis detallado de las condiciones de vida del solicitante y su entorno familiar.

Lo más visto

  1. PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas

  2. MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card

  3. La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano