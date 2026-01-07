Hotel emblemático en Estados Unidos DESAFÍA al ICE y al DHS, les CIERRA las puertas y los DENUNCIA: "Esto es INACEPTABLE"

Una fuerte controversia se desató en Estados Unidos luego de que el Departamento de Seguridad Nacional denunciara públicamente a un hotel vinculado a la marca Hilton en Minnesota por negarse a alojar a agentes federales.

Según la acusación, el establecimiento anuló reservas realizadas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el pasado 5 de enero, pese a que estas se hicieron mediante correos gubernamentales y tarifas oficiales.

Hotel en Minnesota quedó bajo la lupa tras rechazar reservas de agentes migratorios.

DHS habla de una negativa "deliberada y coordinada"

El DHS aseguró que el hotel no solo canceló las reservas, sino que habría impulsado una política activa para rechazar a personal federal en la ciudad de Minneapolis. Desde la agencia calificaron el hecho como “inaceptable” y acusaron al hotel de obstaculizar el trabajo de las autoridades migratorias.

Las declaraciones fueron difundidas en la red social X y generaron una inmediata ola de reacciones a nivel nacional.

Hilton toma distancia y se deslinda del caso

Ante el revuelo, la cadena Hilton emitió un comunicado enviado a la revista People, donde aclaró que el hotel involucrado no es operado directamente por la marca.

La empresa sostuvo que lo ocurrido no representa sus valores ni políticas corporativas y afirmó haber intervenido de inmediato tras conocer la situación. Además, indicó que el establecimiento ofreció disculpas y comenzó a reubicar a los huéspedes afectados.

La empresa operadora también responde

Por su parte, Everpeak Hospitality, compañía encargada de la administración del hotel, señaló que actuó rápidamente para corregir lo sucedido. En su comunicado, aseguró que el rechazo no responde a criterios discriminatorios y reafirmó su compromiso de recibir a todos los huéspedes, cumpliendo las leyes y los estándares de la marca hotelera.