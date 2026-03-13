- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Confirmado | el Walmart Neighborhood Market de Grovetown CERRARÁ por un motivo importante: ¿CUÁNTO TIEMPO permanecerá así?
El Walmart Neighborhood Market en Grovetown cerrará por un tiempo para renovarse y ofrecer a sus clientes una experiencia de compra más moderna y cómoda.
Walmart confirmó que su ubicación del Neighborhood Market en Grovetown cerrará temporalmente para realizar importantes mejoras en sus instalaciones. Según informa WAFB, esta pausa en la operación no resulta inesperada, ya que forma parte de un plan estratégico de renovaciones destinado a mejorar la experiencia de compra de sus clientes.
El Walmart Neighborhood Market de Grovetown estará cerrado temporalmente en abril.
Walmart Neighborhood Market de Grovetown cerrará temporalmente por reformas: ¿cuánto tiempo permanecerá así?
De acuerdo con el reporte de WAFB, la tienda cerrará sus puertas a partir del 6 de abril y permanecerá inactiva aproximadamente cuatro semanas mientras se completa la remodelación. Durante este período, el área de farmacia y la estación de combustible continuarán operando con normalidad, garantizando que los servicios esenciales permanezcan disponibles para la comunidad local.
¿Qué cambios traerá la remodelación del Walmart Neighborhood Market?
La renovación incluye una serie de mejoras diseñadas para ofrecer un ambiente más cómodo y moderno a los clientes:
- Ambiente y diseño renovados: la tienda contará con pintura nueva, señalización moderna e iluminación LED, creando un entorno más luminoso y acogedor.
- Pasillos ampliados: el rediseño permitirá un flujo más cómodo para los compradores.
- Optimización de servicios digitales: se mejorará el sistema de recogida y entrega de comestibles en línea, adaptándose a la creciente demanda de compras digitales.
- Modernización de la farmacia: las instalaciones farmacéuticas se actualizarán para ofrecer un servicio más eficiente y completo.
Sucursales de Walmart que permanecerán abiertas durante las obras
Durante la remodelación de la tienda en Grovetown, las demás ubicaciones de Walmart en la zona continuarán operando con normalidad:
- Supercentro de Prairieville, 17585 Airline Hwy
- Walmart Neighborhood Market de Prairieville, 40567 Hwy 42
