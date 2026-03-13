Parque de las Leyendas anuncia 50% DE DESCUENTO por mes de aniversario: ¿Quiénes acceden?

¿Quieres visitar el Parque de las Leyendas y todavía no te animas? Llegó la mejor oportunidad que podrás aprovechar por el mes de aniversario, pues se ha confirmado que el popular centro ofrecerá entradas al 50% de descuento, promoviendo así las visitas.

El zoológico se encuentra ahora celebrando por todo lo alto sus 62 años de creación, por lo que decidieron lanzar una promoción en los boletos de ingreso, con la finalidad de que todos los que quieran acudir, puedan hacerlo a un precio más accesible del habitual.

De esta manera, a partir del 14 y hasta el 31 de marzo, los niños que tengan entre 3 a 12 años podrán entrar a divertirse en las instalaciones del Parque de las Leyendas pagando el costo de solo S/.5 por entrada, esto significa la mitad del precio que normalmente se paga.

Entradas al Parque de las Leyendas baja de precio por mes de aniversario / FOTO: Parque de las Leyendas

Como se sabe, lo habitual es que el boleto infantil cueste S/.10, por lo que el descuento es una gran opción a tomar en cuenta si las familias buscan ir con pequeños a recrearse en el espacio.

¿Cuánto dura la promoción del Parque de las Leyendas?

De acuerdo a lo que indica la información del parque, esta oferta que permite comprar entradas para niños de 3 a 12 a mitad de precio, estará activa desde el sábado 14 hasta el martes 31 de marzo.

¿En qué sede aplica el descuento?

La promoción que se ha publicado por medio de todas las redes sociales, es válida tanto para la sede que está ubicada en San Miguel, como la de Huachipa.

¿Dónde comprar las entradas para el Parque de las Leyendas?

La información oficial ha señalado que los boletos estarán disponibles de forma virtual a través de la aplicación oficial del zoológico, pero también se pueden obtener de manera presencial en las boleterías físicas.