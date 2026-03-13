- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
- Copa Libertadores
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Parque de las Leyendas anuncia 50% DE DESCUENTO por mes de aniversario: ¿Quiénes acceden?
El Parque de las Leyendas ofrece una gran oportunidad de BAJO PRECIO en las entradas para beneficio de todas las familias visitantes.
¿Quieres visitar el Parque de las Leyendas y todavía no te animas? Llegó la mejor oportunidad que podrás aprovechar por el mes de aniversario, pues se ha confirmado que el popular centro ofrecerá entradas al 50% de descuento, promoviendo así las visitas.
PUEDES VER: ¡Lima sin luz por hasta 10 horas! Conoce qué distritos se verán afectados este sábado 14 de marzo
El zoológico se encuentra ahora celebrando por todo lo alto sus 62 años de creación, por lo que decidieron lanzar una promoción en los boletos de ingreso, con la finalidad de que todos los que quieran acudir, puedan hacerlo a un precio más accesible del habitual.
De esta manera, a partir del 14 y hasta el 31 de marzo, los niños que tengan entre 3 a 12 años podrán entrar a divertirse en las instalaciones del Parque de las Leyendas pagando el costo de solo S/.5 por entrada, esto significa la mitad del precio que normalmente se paga.
Entradas al Parque de las Leyendas baja de precio por mes de aniversario / FOTO: Parque de las Leyendas
Como se sabe, lo habitual es que el boleto infantil cueste S/.10, por lo que el descuento es una gran opción a tomar en cuenta si las familias buscan ir con pequeños a recrearse en el espacio.
¿Cuánto dura la promoción del Parque de las Leyendas?
De acuerdo a lo que indica la información del parque, esta oferta que permite comprar entradas para niños de 3 a 12 a mitad de precio, estará activa desde el sábado 14 hasta el martes 31 de marzo.
¿En qué sede aplica el descuento?
La promoción que se ha publicado por medio de todas las redes sociales, es válida tanto para la sede que está ubicada en San Miguel, como la de Huachipa.
¿Dónde comprar las entradas para el Parque de las Leyendas?
La información oficial ha señalado que los boletos estarán disponibles de forma virtual a través de la aplicación oficial del zoológico, pero también se pueden obtener de manera presencial en las boleterías físicas.
- 1
¡Lima sin luz por hasta 10 horas! Conoce qué distritos se verán afectados este sábado 14 de marzo
- 2
Corte de agua este viernes 13 de marzo: Sedapal confirma horarios y distritos que no contarán con el servicio
- 3
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Stetik Laser
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares
PRECIOS/ 37.80
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90