Osinergmin anuncia BUENA NOTICIA frente a crisis de gas natural en el Perú: se presenta avance en el ducto de TGS

El suministro de gas natural podría restablecerse más pronto de lo que se estima, pues Osinergmin ha confirmado una excelente noticia que lograría estabilizar la situación de crisis en la que se ha visto envuelto el país luego de que se presentara la fuga y deflagración en el sistema de gas natural en Megantoni, en Cusco.

De acuerdo a lo que indica la entidad a través de su página oficial de X, los técnicos acaban de alcanzar a liberar la tubería de líquidos en el ducto afectado en Megantoni (Cusco), lo cual significaría un gran avance en medio de este escenario que viene preocupando a más de uno de los ciudadanos.

La información detalla que después de la ejecución de las diferentes acciones que se están llevando a cabo para poder solucionar el problema con el recurso básico, se ha logrado desbloquear una vía clave ubicada en el kilómetro 43 de la zona perjudicada con la emergencia.

"Continúan las acciones para la atención de la emergencia y la restitución del servicio de transporte por ductos. Tras los trabajos de excavación, los extremos de la tubería de líquidos han sido liberados, lo que permitirá continuar con las labores para aislar el tramo afectado", dice parte de mensaje publicado.

Emergencia por falta de gas está avanzando en la solución/ FOTO: Osinergmin

Frente a este nuevo panorama se espera que en los próximos días haya nueva información sobre el tema y se pueda considerar el reposición del suministro antes de lo previsto, ya que al terminar con la limpieza del canal, el sistema podrá recuperar la presión necesaria para operar sin inconvenientes.

Bono de 120 soles para taxistas por emergencia

En el caso de los taxistas, el Poder Ejecutivo ha dado a conocer que los que usen gas natural vehicular, la ley señala la suspensión por 60 días del factor de recaudo y de las comisiones del programa Ahorro GNV, y se les brindará un respaldo financiero de 120 soles por vehículo registrado en la ATU o las comunas de Lima, Callao e Ica.