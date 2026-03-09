- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Mototaxista ROMPE EN LLANTO EN VIVO tras no conseguir GLP y truncar su trabajo
El conductor, padre de dos hijos, reveló que la falta de gas lo ha dejado sin ingresos. Esta situación afecta a miles de transportistas en Perú.
Un mototaxista protagonizó un emotivo momento durante un enlace en vivo en el programa 'ATV Matinal', al romper en llanto mientras denunciaba que no ha podido conseguir GLP para continuar trabajando. El conductor explicó que su vehículo funciona únicamente con este combustible y que, debido a la escasez, lleva varios días sin poder salir a laborar.
Durante la conversación con el periodista, el trabajador contó que tiene dos hijos y que la mototaxi es su única fuente de ingresos. Entre lágrimas, expresó su preocupación por no poder llevar dinero a casa ni cubrir los gastos básicos de su familia, una situación que —según dijo— también afecta a muchos otros conductores.
PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua hasta por 12 horas este 9 de marzo: verifica distritos afectados y horarios
“Ojalá que se mejore todo, los peruanos somos fuertes. Vamos para adelante”, expresó visiblemente emocionado por la difícil situación.
La escasez de GLP forma parte de la actual crisis de combustibles que atraviesa el país, la cual ha generado largas colas en grifos y dificultades para transportistas y conductores. Este problema impacta directamente en miles de trabajadores que dependen del gas para movilizarse y sostener a sus familias.
- 1
¿Se cancelan las clases virtuales? Minedu lanza COMUNICADO DE ÚLTIMA HORA sobre medidas por emergencia del GAS
- 2
Resultados Examen de admisión San Marcos 2026-II: ver puntajes y lista de ingresantes para las áreas D y E
- 3
Resultados del Examen de Admisión de la UNMSM: revisa AQUÍ los puntajes de la prueba del área B
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90