Mototaxista ROMPE EN LLANTO EN VIVO tras no conseguir GLP y truncar su trabajo

Un mototaxista protagonizó un emotivo momento durante un enlace en vivo en el programa 'ATV Matinal', al romper en llanto mientras denunciaba que no ha podido conseguir GLP para continuar trabajando. El conductor explicó que su vehículo funciona únicamente con este combustible y que, debido a la escasez, lleva varios días sin poder salir a laborar.

Durante la conversación con el periodista, el trabajador contó que tiene dos hijos y que la mototaxi es su única fuente de ingresos. Entre lágrimas, expresó su preocupación por no poder llevar dinero a casa ni cubrir los gastos básicos de su familia, una situación que —según dijo— también afecta a muchos otros conductores.

“Ojalá que se mejore todo, los peruanos somos fuertes. Vamos para adelante”, expresó visiblemente emocionado por la difícil situación.

La escasez de GLP forma parte de la actual crisis de combustibles que atraviesa el país, la cual ha generado largas colas en grifos y dificultades para transportistas y conductores. Este problema impacta directamente en miles de trabajadores que dependen del gas para movilizarse y sostener a sus familias.