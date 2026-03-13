¡Lima sin luz por hasta 10 horas! Conoce qué distritos se verán afectados este sábado 14 de marzo
Este sábado 14 de marzo se ejecutará un nuevo corte de luz para algunos distritos de Lima. AQUÍ conocerás si tu zona fue afectada.
Este fin de semana, se ha programado un corte de luz en algunas zonas de Lima, por lo que los ciudadanos se encuentran a la expectativa de la situación, ya que no podrán continuar con sus actividades a falta del servicio de electricidad, el cual se interrumpirá por varias horas.
Pluz Energía Perú ha confirmado que este sábado 14 de marzo, los distritos de Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres, San Antonio de Chaclla, Lurigancho-Chosica e Independencia, no contarán con el suministro por hasta 10 horas.
El escenario ha preocupado a más de uno de los vecinos y vecinas, por lo cual es importante conocer con precisión qué áreas han sido las consideradas en esta suspensión. AQUÍ te dejamos la información que necesitas.
Este 14 de marzo habrá nuevo corte de luz en Lima / FOTO: Difusión
Corte de luz este 14 de marzo
Puente Piedra
- Horario del corte: Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.
- Zonas afectadas: Urb. El Sauce I Mzs. A, B, B Prima, C, Urb. El Sauce III Mzs. E, G, Urb. El Sauce II Mzs. G, H, I, J, C.P. Zapallal Mzs. L1, K1, Urb. La Alameda del Norte Mz. G2.
Los Olivos / SMP
- Áreas afectadas: Urb. Puerta de Pro Mzs. O4, Q4, V4, Jr. Veracidad cdra. 76, Av. Zaragoza cdras. 5, 6.
- Hora del corte de luz: Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
San Antonio de Chaclla / Lurigancho-Chosica
- Hora del corte: Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m.
- Zonas afectadas: Agrup. Vec. Sct. Oeste Anx. 8 Mzs. A2, B2, T1, X1, Y1, Z1, Z1A, Sct. Julio C. Tello Anx. 8 Mzs. A, A1, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, Sct. Villa Sol de Anexo 8 Mzs. A, B, C, D, Com. Camp. Jicamarca Anx. 8 Mzs. A2, C1, T1, Y1, Z1.
Independencia
- Áreas afectadas: Jr. Aravicus cdras. 3, 4, Jr. Indoamérica cdras. 1, 2, 3, calle Intihuatana cdra. 1, Jr. Collao cdra. 1, Jr. Los Chancas cdra. 2, calle Mitimaes cdra. 1, A.H. El Paraíso Mzs. V2, W2, X2, Y2, Z2, U.P. Tahuantinsuyo Mzs. B2, C2, D2, I1, J1.
- Hora del corte de luz: Desde las 10 a.m. hasta las 12:00.
Canales de comunicación Pluz Energía Perú
Para consultas o comunicación con la empresa, puedes contactar con el Fonocliente al 517 1717. Las operadoras correspondientes te guiarán a través del proceso.
