MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: 80 % de los estadounidenses apoya este DURO CASTIGO para indocumentados que cometen delitos

La inmigración se posiciona nuevamente como un tema clave en Estados Unidos. Según la reciente Encuesta Harvard CAPS / Harris Poll, realizada conjuntamente por el Centro de Estudios Políticos Americanos de Harvard y HarrisX, la mayoría de los estadounidenses apoya medidas estrictas contra los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos.

Este respaldo refleja un consenso poco común entre demócratas, republicanos e independientes, y pone de relieve la creciente relevancia de la inmigración en el debate político y mediático del país.

80 % de los estadounidenses apoya este castigo severo para inmigrantes indocumentados que cometen delitos

El estudio indica que el 80 % de los encuestados está a favor de deportar a los indocumentados que infringen la ley, mientras que solo el 20 % se opone.

Según la Encuesta Harvard CAPS-Harris, el respaldo a esta medida no se limita a un solo partido: el 91 % de los votantes republicanos, el 79 % de los independientes y el 69 % de los demócratas coinciden en que quienes violan la ley deben ser expulsados del país.

Refuerzo de la seguridad fronteriza y apoyo al ejército: la opinión de los estadounidenses

Más allá de la deportación, la encuesta indica que el 70 % de los estadounidenses respalda medidas para reforzar la seguridad fronteriza y reducir los cruces ilegales. Además, el 56 % aprueba el uso del ejército estadounidense para prevenir la inmigración ilegal.

Por el contrario, las propuestas menos respaldadas incluyen imponer requisitos laborales a los beneficiarios de Medicaid (43 %) y emplear a la Guardia Nacional para patrullar ciudades (51 %), según Harvard CAPS-Harris. Esto refleja que los ciudadanos prefieren sanciones y medidas de seguridad fuera del país antes que intervenciones directas en las comunidades locales.

Estos resultados se producen en un contexto político marcado por la influencia de figuras como Donald Trump y las relaciones con países clave como Venezuela e Irán, factores que moldean el debate migratorio y la percepción pública sobre la seguridad fronteriza en Estados Unidos.