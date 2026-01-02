ALARMANTE NOTICIA que desfavorece a ciertos inmigrantes: medida de Trump amplía DEPORTACIONES por nuevo criterio

El gobierno de Donald Trump implementó una nueva medida migratoria que refuerza las facultades de las autoridades estadounidenses para rechazar solicitudes de ajuste migratorio y acelerar deportaciones, utilizando como criterio determinadas "enfermedades contagiosas". La norma fue publicada en el Registro Federal y entró en vigor el 31 de diciembre, generando preocupación entre expertos en inmigración y defensores de los derechos humanos.

Medida de Donald Trump amplía deportaciones por nuevo criterio y desfavorece a ciertos inmigrantes

De acuerdo con USCIS, la política permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ) considerar los riesgos para la salud pública como motivo suficiente para negar el asilo o la suspensión de la expulsión. Bajo esta norma, los funcionarios de asilo tienen la discrecionalidad de evaluar las solicitudes durante emergencias de salud pública y decidir si procede la retención legal de la expulsión.

En ese sentido, la nueva medida de seguridad permite a las autoridades de EE. UU. rechazar solicitudes de asilo y ampliar las deportaciones por "riesgos inmediatos para la salud pública debido a enfermedades contagiosas".

Activistas inmigrantes consideran xenófobas las medidas por asociar a los extranjeros con enfermedades.

Según USCIS, estas medidas se activaron tras eventos recientes de seguridad, como el tiroteo en Washington atribuido a un ciudadano afgano, que provocaron la suspensión temporal de todas las solicitudes de asilo el 2 de diciembre.

Origen y alcance de la política: de la pandemia a la deportación

La regla tiene su origen en 2020, en plena pandemia de COVID-19, pero su implementación se pospuso varias veces hasta 2025. Según USCIS, aunque actualiza criterios anteriores, la norma mantiene sin cambios las disposiciones prácticas de salud pública y permite a los inmigrantes solicitar la suspensión de la expulsión por persecución en su país de origen, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.

Sin embargo, la medida introduce prohibiciones obligatorias durante las evaluaciones de "miedo creíble" y no define con claridad qué enfermedades contagiosas se consideran un riesgo suficiente para denegar el asilo.