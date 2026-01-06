MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: ¿Cuánto dura el pasaporte? Será rechazado si supera la fecha de expiración

Estados Unidos mantiene controles estrictos sobre la validez y seguridad de los pasaportes, tanto de ciudadanos como de inmigrantes naturalizados. Documentos antiguos que no cumplan con los estándares de seguridad modernos, incluyendo fotografía vigente y medidas biométricas, pueden ser automáticamente rechazados.

Una de las regulaciones más importantes indica que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no se consideran válidos, lo que significa que su uso para viajar, realizar trámites federales o ingresar al país puede ser prohibido o suspendido.

Qué ocurre con los pasaportes que superan los 15 años

Cuando un pasaporte supera los 15 años desde su emisión, el gobierno de EE. UU. puede:

Considerarlo expirado automáticamente , sin posibilidad de uso

, sin posibilidad de uso Prohibir su uso para viajes , incluso si la persona no intentó renovarlo

, incluso si la persona no intentó renovarlo Suspenderlo, dejándolo inválido para trámites migratorios

En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos es estricta e invariable.

El Departamento de Estado alerta que los pasaportes con años de antigüedad pueden ser rechazados.

Cómo renovar o recuperar un pasaporte antiguo

Si tu pasaporte supera los 15 años, no puedes renovarlo de manera común. Debes iniciar un proceso similar a la solicitud inicial:

Completar el formulario DS-11

Presentarse en persona en una oficina autorizada

en una oficina autorizada Entregar el pasaporte antiguo y documentación adicional

y documentación adicional Presentar una fotografía reciente

Pagar las tarifas correspondientes

El Departamento de Estado recomienda verificar la fecha de emisión del pasaporte con suficiente antelación para evitar bloqueos, cancelaciones de viajes o problemas en trámites migratorios.