MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: ¿Cuánto dura el pasaporte? Será rechazado si supera la fecha de expiración
El Departamento de Estado alerta que los pasaportes con años de antigüedad pueden ser rechazados, suspendidos o bloqueados para viajes y trámites migratorios.
Estados Unidos mantiene controles estrictos sobre la validez y seguridad de los pasaportes, tanto de ciudadanos como de inmigrantes naturalizados. Documentos antiguos que no cumplan con los estándares de seguridad modernos, incluyendo fotografía vigente y medidas biométricas, pueden ser automáticamente rechazados.
PUEDES VER: PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: la lista de estados con leyes en contra este 2026 y mayores restricciones
Una de las regulaciones más importantes indica que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no se consideran válidos, lo que significa que su uso para viajar, realizar trámites federales o ingresar al país puede ser prohibido o suspendido.
Qué ocurre con los pasaportes que superan los 15 años
Cuando un pasaporte supera los 15 años desde su emisión, el gobierno de EE. UU. puede:
- Considerarlo expirado automáticamente, sin posibilidad de uso
- Prohibir su uso para viajes, incluso si la persona no intentó renovarlo
- Suspenderlo, dejándolo inválido para trámites migratorios
En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, la negativa a aceptar estos documentos es estricta e invariable.
El Departamento de Estado alerta que los pasaportes con años de antigüedad pueden ser rechazados.
Cómo renovar o recuperar un pasaporte antiguo
Si tu pasaporte supera los 15 años, no puedes renovarlo de manera común. Debes iniciar un proceso similar a la solicitud inicial:
- Completar el formulario DS-11
- Presentarse en persona en una oficina autorizada
- Entregar el pasaporte antiguo y documentación adicional
- Presentar una fotografía reciente
- Pagar las tarifas correspondientes
El Departamento de Estado recomienda verificar la fecha de emisión del pasaporte con suficiente antelación para evitar bloqueos, cancelaciones de viajes o problemas en trámites migratorios.
- 1
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 2
La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
- 3
MALAS NOTICIAS para beneficiarios de SNAP: ya no podrás comprar estos productos debido a NUEVAS RESTRICCIONES de salud
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90