Club de la Liga 1 sorprende al contratar a nuevo DT en pleno Torneo Apertura 2026: "Será..."

La temporada en el fútbol peruano ya ha comenzado y hay dos equipos que se han quedado sin director técnico. Precisamente uno de ellos decidió contratar a otro entrenador para el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Esta decisión sorprendió mucho a sus hinchas, quienes no se imaginaban encontrarse de esta forma en los primeros meses del año.

Se trata de Atlético Grau, quien marcha último en la tabla de posiciones del campeonato nacional y puede terminar comprometido con el descenso a la Liga 2 si la situación no cambia. Por ello, la directiva de los albos decidió destituir a Ángel Comizzo y el argentino se despedirá de la institución deportiva luego del partido ante FC Cajamarca de este viernes 6 de marzo.

Ante ello, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó mediante su cuenta oficial de 'X' que Gerardo Ameli fue elegido por la administración para convertirse en el nuevo director técnico de los norteños en lo que resta de la temporada, con el objetivo de sacar al club de las últimas casillas de la Liga 1 2026. El nuevo DT cuenta con amplia experiencia y conoce bien el fútbol peruano.

Gerardo Ameli es nuevo DT de Atlético Grau.

"Gerardo Ameli será nuevo director técnico de Atlético Grau y afrontará la Liga 1", indicó el mencionado comunicador. El entrenador argentino ha realizado casi toda su carrera profesional entre Perú y Chile e incluso salió campeón del Torneo Clausura 2020 con Ayacucho FC, aunque no pudo levantar el título nacional.

¿A qué equipos ha dirigido Gerardo Ameli?

Estos han sido sus equipos como entrenador: