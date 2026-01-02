MALAS NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de extranjeros
La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, informó sobre el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a Minnesota.
¡Mucha atención! En el marco de una exhaustiva investigación sobre fraude en Minnesota, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que se llevará a cabo operativos de búsqueda "puerta a puerta" en áreas identificadas como sospechosas. Asimismo, la entidad tiene en mente incorporar un enfoque migratorio en estas acciones, lo que podría tener grandes implicaciones para la comunidad local.
EE. UU.: DHS anuncia despliegue de ICE y búsqueda puerta a puerta de inmigrantes
CUIDADO inmigrantes: el método de operativos "puerta a puerta" podría convertirse en una estrategia que las autoridades federales implementen en varias regiones de Estados Unidos dentro de poco.
Y es que, recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció, a través de redes sociales y el informe de 'La Nación', que se estaban realizando estas acciones en Minnesota, específicamente en Minneapolis. Al respecto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, resaltó la importancia de estas operaciones, señalando que el DHS estaba investigando lugares sospechosos de fraude.
En su publicación en X, la entidad enfatizó que "el pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y arrestos cuando se detecten abusos". Asimismo, Noem compartió un video que evidenció a agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE llevando a cabo una investigación sobre fraudes relacionados con el cuidado infantil y otros delitos en la zona.
Casos de fraudes en Minnesota
Hace unos días, se presentaron diversas acusaciones federales que señalaban la existencia de fraudes en el programa Medicaid en Minnesota, los cuales podrían ascender a US$9.000 millones.
A pesar de esta alarmante cifra, el gobernador Tim Walz desmintió la cantidad mencionada, aunque admitió una estimación previa que indicaba que las irregularidades en programas federales podrían sumar alrededor de US$1.000 millones.
