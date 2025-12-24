Muy ATENTOS, inmigrantes en EE. UU.: Trump TRIPLICÓ incentivo monetario para que se autodeporten antes de fin de año

El gobierno de Donald Trump anunció un aumento sin precedentes en los incentivos económicos para los inmigrantes indocumentados que decidan regresar voluntariamente a sus países antes del 31 de diciembre. La medida, implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca acelerar los procesos de autodeportación y garantizar apoyo logístico a quienes opten por salir de EE. UU. de manera voluntaria, informó EFE.

Kristi Noem, secretaria del DHS, declaró: "Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les proporcionaremos 3,000 dólares y el boleto de avión para que puedan regresar a casa durante las fiestas".

El aumento del 'bono de salida' se aplicará únicamente hasta el 31 de diciembre y está dirigido a dos grupos: "personas que no han sido detenidas" y aquellas "que están detenidas y no tienen cargos penales" en su contra, según EFE.

Esta política forma parte de la estrategia de la administración Trump para fomentar la salida voluntaria y reducir la necesidad de deportaciones forzadas. Durante una entrevista con Fox News, Noem aseguró: "Levanten la mano. Los ayudaremos a regresar a casa", subrayando el carácter voluntario y el acompañamiento que recibirán los participantes.

Anteriormente, en mayo, se ofreció un incentivo de 1,000 dólares más el billete de avión, pero ahora la cifra se ha triplicado, estableciendo un récord en los incentivos para la autodeportación en EE. UU.

La secretaria del DHS pidió a quienes opten por la autodeportación usar la app oficial CBP Home.

¿Cómo acceder al aumento del 'bono de salida' en Estados Unidos?

Para facilitar la autodeportación, los interesados deben descargar y usar la aplicación oficial CBP Home. "Nos aseguraremos de que lleguen a casa a tiempo para Navidad", afirmó Noem, según EFE.

Desde enero, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, aproximadamente 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la deportación voluntaria, incluyendo decenas de miles a través de CBP Home.

La administración advierte que quienes esperen a ser detenidos podrían perder la oportunidad de regresar legalmente al país: "Les facilitaremos el proceso y quizás tengan la oportunidad de regresar a este país de la manera correcta algún día. Si esperan a que los interceptemos, los detengamos, los arrestemos y tengamos que deportarlos nosotros mismos, nunca tendrán la oportunidad de regresar", dijo Noem, según EFE.

Esta iniciativa se enmarca en la promesa de campaña de Donald Trump de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de EE. UU., combinando incentivos económicos y facilidades logísticas para los inmigrantes que decidan salir de manera voluntaria.