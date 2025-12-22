SNAP 2026 en Estados Unidos: ¿Cómo afectarán las nuevas normas del programa desde el 1 de enero?

El 2026 está, literalmente, a la vuelta de la esquina y con ellos millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se preparan para afrontar todos los cambios que se implementarán desde el 1 de enero del próximo año, por lo que es importante tener la información correcta a la mano para evitar confusiones en los Estados Unidos.

Nuevos cambios para SNAP desde el 1 de enero de 2026

Y es que desde el día 1 de 2026, SNAP sufrirá cambios importante que podría variar dependiendo de cada estado. Todo esto derivados de la aprobación de la Ley One Big Beautifull Bill (OBBB), el cual afectará a quienes quieran recibir beneficios para el siguiente año.

Uno de los cambios más dramáticos será la imposición de límites a los requisitos laborales necesarios para acceder a los beneficios de SNAP. Los adultos sanos sin dependientes (ABAWD) solo pueden recibir beneficios durante tres meses dentro de 3 años (a no ser que cumplan los nuevos requisitos laborales establecidos). Deben trabajar, al menos, 80 horas al mes, esto incluye trabajo remunerado como no remunerado y hasta voluntariado para estar exentos de la regla de los tres meses.

Con la aprobación del OBBB aumentó el rango de edad para los ABAWD, estableciendo el límite de trabajo de 65 años (antes era de 18 a 54 años).

SNAP ya no abarcara a ningún no ciudadano con estatus legal ni bien iniciado el 2026.

Ahora, bien, de acuerdo a USDA, estos son los estados que restringen comprar de SNAP en 2026:

Desde el 1 de enero

Indiana: restringe compra de refrescos y dulces.

Iowa: restringe todos los alimentos sujetos a impuestos según lo define el Departamento de Ingresos de Iowa, excepto plantas productoras de alimentos y semillas para plantas productoras de alimentos.

Nebraska: restringe la compra de refrescos y bebidas energéticas.

Utah: restringe la compra de refrescos.

Virginia Occidental: restringe la compra de refrescos.

Desde el 15 de febrero

Idaho: restringe la compra de refrescos y dulces.

Oklahoma: restringe la compra de refrescos y dulces.

Desde el 18 de febrero

Luisiana: restringe la compra de de refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Desde el 1 de marzo

Colorado: restringe la compra de refrescos.

Desde el 1 de abril

Texas: restringe la compra de bebidas azucaradas y dulces.

Virginia: restringe la compra de bebidas azucaradas.

Desde el 20 de abril

Florida: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

Desde el 1 de julio

Arkansas: restringe la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50 por ciento de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.

Desde el 31 de julio

Tennessee: restringe la compra de alimentos y bebidas procesadas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Desde el 1 de agosto

Hawaii: restringe la compra de de refrescos.

Desde el 31 de agosto

Carolina del Sur: restringe la compra de dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas.

Desde el 1 de septiembre

Dakota del Norte: restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Desde el 1 de octubre

Misuri: restringe la compra de dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables.

¿Quiénes ya no accederán a SNAP desde el 1 de enero de 2026?

Ten en cuenta que la aprobación del OBBB limita la exención para los padres o miembros del hogar que tengan un hijo dependiente; ahora, la exención solo se aplica a aquellos con hijos menores de 14 años en lugar de 18. Asimismo, se eliminaron a tres grupos de personas de la exención de los requisitos laborales: las personas sin hogar, lo veteranos y menores de 24 años em hogares de acogida.

Entre los grupos que ya no son elegibles para SNAP están los extranjeros, los refugiados, asilados, sobrevivientes de la trata y otros no ciudadanos a quienes se les permite permanecer en Estados Unidos condicionalmente:

Los adultos sanos sin dependientes de entre 18 y 54 años deben cumplir los requisitos laborales para recibir los beneficio. a menos que califiquen para exenciones.

Las exenciones de los requisitos laborales se aplican a quienes tienen hijos dependientes menores de 14 años en lugar de menores de 18.

Los veteranos, las personas sin hogar y aquellos de 24 años o menos en hogares de acogida ya no están exentos de los requisitos laborales.

Aquellos considerados extranjeros bajo la ley federal que se encuentren legalmente en los Estados Unidos perderán la elegibilidad.

Los beneficiarios ya no pueden usar su participación en programas de asistencia energética para determinar la elegibilidad de ingresos de SNAP, a menos que tengan un miembro anciano o discapacitado en el hogar.

Se agregaron nuevas exenciones para los nativos americanos, los pueblos indígenas, los miembros tribales y los nativos de Alaska.

¿Qué es SNAP en los Estados Unidos?

En la actualidad, SNAP cubre a unos 42 millones de estadounidenses de forma mensual, el mismo que es financiado por el gobierno y que tiene por objetivo ayudar a personas y familias de bajos ingresos para complementar su acceso a comestibles nutritivo; en ese sentido, los beneficiarios pueden adquirir diversos, tal y como lo especifica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

En ese sentido, si formas parte de este programa podrás comprar, por ejemplo, frutas, verduras, carne, pescado aves de corral, lácteos, pan, cereales, semillas, hasta plantas para producir alimento, entre otros artículos como bebidas no alcohólicas y bocadillos.