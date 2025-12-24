Tragedia en Walmart de Waveland por abuelito de 60 años que murió atropellado

La familia de Curt Beyer, un adulto mayor de 60 años, jamás pensó que su visita al Walmart local de Waveland, Mississippi (Estados Unidos), sería la última cuando, lamentablemente, perdió la vida tras ser atropellado en el estacionamiento de la popular tienda minorista. Una caso triste en la vísperas de Nochebuena y Navidad.

Anciano de 60 años muere tras ser atropellado en estacionamiento de Walmart

El hecho tuvo lugar al promediar las 5:20 p.m. en el estacionamiento del local ubicado en la autopista 90. El anciano caminaba hacia su vehículo cuando, de pronto, otro auto giró y lo chocó, relató Mike Prendergast, jefe de la policía de Waveland. Una vez que las autoridades llegaron al lugar identificaron al residente de Diamonhead.

Fue un Jeep Wagoneer rojo el que lo chocó el pasado martes 23 de diciembre. En su testimonio, el conductor aseguró que giró a la izquierda, pero en ningún momentos se percató de la presencia de Beyer mientras este cruzaba la calle.

Lugar exacto donde tuvo lugar la muerte de Curt Beyer.

A la escena llegaron también el departamenteo de bomberos y Pafford EMS quienes atendieron a la víctima, tras lo cual decidieron trasladarlo al Centro Médico Ochsner, pero, producto de las heridas, Curt Beyer perdió la vida horas más tarde producto de las heridas ocasionadas por el choque con el Jeep.

¿Qué pasó con el responsable del accidente en el Walmart de Waveland?

El responsable se mostró cooperativo en todo momento con los agentes del orden, se sometió de forma voluntaria a pasar por exámenes de alcoholemia. Prendergast aseguró que el accidente no tuvo de por medio la ingesta de alcohol, pero sí que estaba muy alterado tras el suceso.

Si bien todavía está investigando el caso, a la vez de revisar las imágenes cedidas por el propio Walmart, lo cierto es que no se le han imputado cargos.