ALERTA de secuestro en Costco: Desaparece envío masivo de langostas valorado en $400,000

Un envío de langostas vivas, valorado en 400.000 dólares y destinado a sucursales de Costco en Illinois y Minnesota, desapareció antes de llegar a su destino final, según informó Dylan Rexing, director ejecutivo de Rexing Companies, una empresa de logística con sede en Indiana. El incidente ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el transporte de mercancías de alto valor en Estados Unidos.

Según Dylan Rexing, el cargamento fue recogido en Taunton, Massachusetts, pero nunca llegó a los almacenes de Costco. "El robo parece estar vinculado a una red organizada que se especializa en bienes de alto valor", señaló Rexing en declaraciones a FOX 32 Chicago.

El directivo advirtió que este tipo de incidentes tiene repercusiones económicas directas: "Esto es un problema grave en todo el país. Afecta directamente a las empresas y contribuye al aumento de los precios para los consumidores".

Impacto económico y reacción de las autoridades

El CEO de Rexing Companies destacó que la pérdida representa un golpe significativo para su empresa, con sede en Evansville y que emplea a más de 100 personas. "Esto afecta nuestros planes de contratación y las bonificaciones de los empleados", explicó Rexing.

El FBI está investigando el caso, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos. Rexing añadió que un cargamento similar de mariscos fue robado recientemente de las mismas instalaciones en Massachusetts, lo que sugiere un patrón delictivo en la zona.