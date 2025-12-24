Horario de atención por Navidad: estos con los supermercados que ATENDERÁN el 25 de diciembre en EE.UU

La llegada de la Navidad suele tomar por sorpresa a muchos hogares. Un ingrediente olvidado, una bebida para la cena o incluso pilas para un regalo pueden convertirse en un problema el 25 de diciembre, cuando gran parte de los supermercados en Estados Unidos no opera con normalidad.

Durante la Nochebuena, varias cadenas trabajan con horarios especiales. Sin embargo, el Día de Navidad la tendencia es clara: la mayoría cierra por completo para que sus empleados puedan pasar la jornada con sus familias.

La mayoría de los supermercados cerrará el Día de Navidad en EE. UU.

Supermercados que NO abrirán el 25 de diciembre

Entre las cadenas que confirmaron el cierre total de sus tiendas en Navidad se encuentran:

Aldi

Costco

Target

Walmart

Trader Joe’s

Whole Foods

Publix

Sam’s Club

Lidl

Meijer

Wegmans

En estos casos, ninguna sucursal abrirá sus puertas el 25 de diciembre, sin importar la ciudad o el estado.

Las pocas excepciones que podrían abrir

Algunas cadenas regionales representan una excepción parcial. Por ejemplo, Giant Food informó que ciertas tiendas sí podrían operar el Día de Navidad, aunque con horarios reducidos y solo en ubicaciones específicas. Debido a que muchos supermercados funcionan bajo franquicias o administración local, la disponibilidad puede variar incluso dentro de la misma ciudad.

Las autoridades y las propias cadenas recomiendan verificar el horario exacto del local más cercano antes de trasladarse. La mejor opción es consultar el sitio web oficial del supermercado o llamar directamente a la tienda. Planificar con anticipación evita recorridos innecesarios en una de las fechas más importantes del año.

Qué comer después de la cena de Navidad

Tras una noche de abundancia, muchas familias optan por el clásico recalentado, reutilizando las sobras para preparar sándwiches, tacos o platos rápidos. Quienes buscan algo diferente pueden transformar la carne en recetas nuevas como tortillas, frittatas o platillos sencillos que no requieran mucho tiempo en la cocina. Si el cuerpo pide algo más ligero, caldos suaves o sopas de verduras ayudan a rehidratarse y mejorar la digestión tras los excesos.