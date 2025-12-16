- Hoy:
ALERTA en Walmart de Biloxi: reportan HALLAZGO de hojas de afeitar dentro de hogazas de pan tras quejas de clientes
La policía de Biloxi, Mississippi, confirmó el hallazgo de hojas de afeitar ocultas en hogazas de pan en una tienda Walmart. ¿Habrá sanción para la empresa?
¡Mucha atención, clientes! Recientemente, la policía de Biloxi, en Mississippi, Estados Unidos, recibió una alerta en el Walmart Superstore ubicado en CT Switzer Sr Drive, donde se reportó el hallazgo de hojas de afeitar ocultas al interior de hogazas de pan. Este hecho ha generado gran preocupación entre los consumidores y ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias. ¿Qué pasó?
Walmart de Biloxi: hallan hojas de afeitar dentro de hogazas de pan tras quejas de clientes
'Wlox' y otros portales web informaron sobre la última acción que tomó la gerencia de una tienda Walmart: se notificó a las autoridades de Biloxi sobre las quejas presentadas por dos clientes, quienes encontraron cuchillas ocultas en el interior del empaque de pan.
Según el informe del Departamento de Policía local y otros reportes, durante la revisión realizada por el personal de la empresa estadounidense se encontraron más productos que tenían el mismo problema, generando gran alarma para la salud de los consumidores.
Cabe mencionar que esta alerta se recibió alrededor del mediodía del lunes 15 de diciembre y, hasta el momento, no se han confirmado la cantidad de personas afectadas.
En tanto, en respuesta a la situación, Walmart no dudó en retirar de inmediato del mercado todo el pan que podría estar dañado y ha instado a los clientes a revisar los productos adquiridos. Hasta ahora, no se han logrado identificar a los responsables de este incidente ni tampoco el hecho llegó a mayores.
Walmart: ¿Qué se debe hacer con estos productos que afectan la salud de los clientes?
Bajo este contexto e incertidumbre, es importante conocer qué hacer con un producto en Walmart que consideras que afecta tu salud o tu seguridad: debes seguir con los protocolos correspondientes de retiro y generar un reporte, además de acciones inmediatas:
- Se debe suspender el uso o consumo de manera inmediata: Ya no debes consumir ni comprar el producto si está bajo sospecha de contaminación o de si sospechas de contaminación o de ciertos riesgos físicos.
- Se debe verificar las alertas oficiales: Debes ingresar a la página de Retiros de Walmart o los sitios de la FDA y la CPSC para poder conocer así si dicho producto presenta una alerta activa y no está apto para el consumo.
