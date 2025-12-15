Recientemente, el fiscal del condado de Bonneville, en Estados Unidos, ordenó que se desestimaran los cargos contra un estudiante de BYU-Idaho, quien fue privado de su libertad tras ser acusado de secuestrar a un bebé en un establecimiento de Costco. Esta inesperada decisión se ha llevado a cabo semanas después de que se presentaran las acusaciones. ¿Qué se sabe al respecto?

Costco: fiscal del condado desestima cargos contra estudiante acusado de secuestrar a bebé

En una reciente conferencia de prensa y lo expuesto en KSL, se informó que el fiscal Randy Neal presentó tres grabaciones del interior de Costco, EE. UU., vinculadas al incidente registrado el 24 de noviembre, que dejó como resultado una acusación de secuestro en segundo grado contra Michael Raine, de 24 años.

Según los documentos judiciales y estos reportes, Raine se encontraba observando libros en la tienda cuando se percató de un carrito con un bebé cercano. El informe detalla que el joven "miró a su alrededor" antes de tomar el carrito y alejarse. Vale mencionar que la controversia se dio luego que él girara en la esquina con el carrito y el bebé.

Costco: fiscal desestima cargos contra joven acusado de secuestrar a bebé en tienda.

Neal aseguró que el nuevo material audiovisual muestra a Raine alejándose con el carrito, mientras que la madre del bebé lo localizó casi de inmediato. El fiscal resaltó que, al investigar el caso, se evaluaron ciertas pruebas para determinar si, más allá de toda duda razonable, las acciones son constituidas como un delito.

"El análisis para un fiscal implica establecer si hay una base racional para concluir, con certeza moral, que esto es un delito. No creo que podamos afirmarlo", comentó Neal. Además, el fiscal destacó que las grabaciones de vigilancia de Costco sugieren que Raine no tenía la intención de escapar con el carrito y no abandonó la tienda tras el incidente. Con todo ello, se desestimó el caso.

Madre del bebé y su reacción tras conocer desestimación de Michael Raine por presunto secuestro

Por otro lado, la madre del bebé, Natalie Millett, sorprendió con su reacción al conocer que los cargos contra Michael Raine habían sido retirados. Tras conversar con la prensa, la mujer señaló que este suceso le generó un gran dolor emocional y que las palabras no pueden describir.

"Creo que fue un milagro haber corrido en la dirección correcta y haber recuperado a mi bebé rápidamente, pero el resultado podría haber sido muy diferente si no hubiera escuchado mi intuición e impresiones ese día", señaló al respecto. En tanto, Millett señaló que se siente tranquila y en paz porque hizo lo que estuvo a su alcance, esto luego de saber que el joven no tiene cargos ante el incidente.