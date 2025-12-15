- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
MUCHA ATENCIÓN con COSTCO de Idaho: fiscal del condado desestima cargos contra estudiante acusado de secuestrar a un bebé
Todos los cargos que tenía en su contra el estudiante de BYU-Idaho, Michael Raine, por presunto secuestro fueron retirados por una impensada razón. ¿Qué pasó?
Recientemente, el fiscal del condado de Bonneville, en Estados Unidos, ordenó que se desestimaran los cargos contra un estudiante de BYU-Idaho, quien fue privado de su libertad tras ser acusado de secuestrar a un bebé en un establecimiento de Costco. Esta inesperada decisión se ha llevado a cabo semanas después de que se presentaran las acusaciones. ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes con EAD: esta será tu situación en EE. UU. si sigues trabajando con el permiso laboral en trámite de renovación
Costco: fiscal del condado desestima cargos contra estudiante acusado de secuestrar a bebé
En una reciente conferencia de prensa y lo expuesto en KSL, se informó que el fiscal Randy Neal presentó tres grabaciones del interior de Costco, EE. UU., vinculadas al incidente registrado el 24 de noviembre, que dejó como resultado una acusación de secuestro en segundo grado contra Michael Raine, de 24 años.
Según los documentos judiciales y estos reportes, Raine se encontraba observando libros en la tienda cuando se percató de un carrito con un bebé cercano. El informe detalla que el joven "miró a su alrededor" antes de tomar el carrito y alejarse. Vale mencionar que la controversia se dio luego que él girara en la esquina con el carrito y el bebé.
Costco: fiscal desestima cargos contra joven acusado de secuestrar a bebé en tienda.
Neal aseguró que el nuevo material audiovisual muestra a Raine alejándose con el carrito, mientras que la madre del bebé lo localizó casi de inmediato. El fiscal resaltó que, al investigar el caso, se evaluaron ciertas pruebas para determinar si, más allá de toda duda razonable, las acciones son constituidas como un delito.
"El análisis para un fiscal implica establecer si hay una base racional para concluir, con certeza moral, que esto es un delito. No creo que podamos afirmarlo", comentó Neal. Además, el fiscal destacó que las grabaciones de vigilancia de Costco sugieren que Raine no tenía la intención de escapar con el carrito y no abandonó la tienda tras el incidente. Con todo ello, se desestimó el caso.
Madre del bebé y su reacción tras conocer desestimación de Michael Raine por presunto secuestro
Por otro lado, la madre del bebé, Natalie Millett, sorprendió con su reacción al conocer que los cargos contra Michael Raine habían sido retirados. Tras conversar con la prensa, la mujer señaló que este suceso le generó un gran dolor emocional y que las palabras no pueden describir.
"Creo que fue un milagro haber corrido en la dirección correcta y haber recuperado a mi bebé rápidamente, pero el resultado podría haber sido muy diferente si no hubiera escuchado mi intuición e impresiones ese día", señaló al respecto. En tanto, Millett señaló que se siente tranquila y en paz porque hizo lo que estuvo a su alcance, esto luego de saber que el joven no tiene cargos ante el incidente.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90