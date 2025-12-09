0
EN VIVO
Barcelona vs Frankfurt por la Champions League

MUCHA ATENCIÓN, compradores de Costco: aprovecha estos productos para la cena de Navidad a un PRECIO ECONÓMICO

Descubre opciones económicas y prácticas en Costco para preparar una cena de Navidad deliciosa sin gastar demasiado ni complicarte en la cocina.

Gabriela Zevallos
Productos en Costco para una cena de Navidad económica y deliciosa.
Productos en Costco para una cena de Navidad económica y deliciosa. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

A estas alturas del año, muchos ya están pensando en la cena de Navidad, pero no siempre es fácil equilibrar sabor, tiempo y presupuesto. Entre las opciones más prácticas, Costco se convierte en un gran aliado, con productos que simplifican la preparación sin sacrificar calidad ni presentación.

Walmart permanecerá cerrado el 25 de diciembre en todas sus sucursales de EE. UU.

PUEDES VER: ¡CONFIRMADO! Walmart anuncia cierre de estas sucursales: descubre si tu tienda está en la lista

Este año, la cadena ofrece alternativas que permiten armar una cena elegante, rápida y económica. Desde postres listos hasta entradas sofisticadas, hay opciones pensadas para sorprender a tus invitados sin pasar horas en la cocina.

Dulces y postres que no pueden faltar

Si quieres cerrar la cena con un detalle dulce, Costco tiene varias opciones interesantes:

  • Ritter Sport Choco Cubes: Bombones variados en presentación grande, perfectos para compartir al final de la cena.
  • Tarta de manzana Kirkland Signature: Clásico postre listo para servir, con corteza y relleno generoso que conquista a todos.
Costco

Productos en Costco para una cena de Navidad económica y deliciosa.

Platos principales y snacks fáciles de preparar

Costco también ofrece productos que elevan cualquier cena sin esfuerzo:

  • Salsa de trufa y queso Tartufi Jimmy: Ideal para pastas, cremosa y lista para servir en minutos.
  • Peanut Brittle Bites de Edward Marc: Bocaditos crujientes para picar antes o después de la cena.
  • Albóndigas de camarón Bibigo Mandu: Entrada lista para dorar en sartén, con camarón completo dentro de masa fina.
  • Sweet Thins de Simple Mills: Snack natural, con harinas de semillas y sabores como Honey Cinnamon y Chocolate Brownie.
  • Stonewall Kitchen Holiday Collection: Set de seis productos mini para la mesa de quesos o como regalo gourmet.
Lo más visto

  1. ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis

  2. ALERTA para migrantes en EE. UU.: USCIS abrirá centro especializado para investigar solicitudes

  3. MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: NUEVA LEY endurece sanciones y obliga a pagar $5,000 al ser detenidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano