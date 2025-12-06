ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: confirman NUEVO FERIADO oficial en diciembre y no es Navidad

Aunque muchas personas suelen asociar el mes de diciembre únicamente con la Navidad, en varias ciudades de Estados Unidos se celebra otro día festivo importante antes de despedir el año.

Esta fecha, menos conocida, reúne a las comunidades locales y ofrece una oportunidad para disfrutar de tradiciones y actividades especiales que no siempre reciben tanta atención como la Navidad.

Nuevo feriado confirmado para diciembre y no es Navidad

Cada estado puede definir su calendario laboral de manera independiente, y algunos han decidido otorgar un descanso oficial el último día del año. El 31 de diciembre es una fecha que varias jurisdicciones consideran no laboral para empleados públicos y oficinas gubernamentales.

En lugares como Kentucky, Michigan y Wisconsin, el 31 de diciembre se reconoce como un día festivo no laboral y, en ciertos casos, también como feriado administrativo para trabajadores estatales y dependencias gubernamentales. Esta decisión permite a los empleados disfrutar de un tiempo de descanso antes de finalizar el año, aunque no exista un reconocimiento federal.

Varios estados de EE. UU. celebran un día no laboral antes de fin de año.

Aunque no esté catalogado como feriado nacional, estos estados mantienen su propia normativa y consideran la fecha como una ocasión especial para celebrar. De esta manera, refuerzan tradiciones locales y ofrecen a las comunidades la oportunidad de participar en actividades y eventos típicos de fin de año.

Los servicios que cierran durante este feriado

Aunque el 31 de diciembre no es un feriado federal, algunos servicios optan por cerrar durante el fin de las fiestas para dar un descanso adicional a empleados y usuarios.

Entre los que suelen detener sus actividades se encuentran: