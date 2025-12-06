- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: confirman NUEVO FERIADO oficial en diciembre y no es Navidad
En algunos estados de EE. UU. se celebra un feriado oficial en diciembre con cierre de oficinas, tribunales y escuelas públicas. No es Navidad.
Aunque muchas personas suelen asociar el mes de diciembre únicamente con la Navidad, en varias ciudades de Estados Unidos se celebra otro día festivo importante antes de despedir el año.
PUEDES VER: Atención con la nueva política de Trump para conseguir visa: tus redes sociales son la clave para ingresar a EE. UU.
Esta fecha, menos conocida, reúne a las comunidades locales y ofrece una oportunidad para disfrutar de tradiciones y actividades especiales que no siempre reciben tanta atención como la Navidad.
Nuevo feriado confirmado para diciembre y no es Navidad
Cada estado puede definir su calendario laboral de manera independiente, y algunos han decidido otorgar un descanso oficial el último día del año. El 31 de diciembre es una fecha que varias jurisdicciones consideran no laboral para empleados públicos y oficinas gubernamentales.
En lugares como Kentucky, Michigan y Wisconsin, el 31 de diciembre se reconoce como un día festivo no laboral y, en ciertos casos, también como feriado administrativo para trabajadores estatales y dependencias gubernamentales. Esta decisión permite a los empleados disfrutar de un tiempo de descanso antes de finalizar el año, aunque no exista un reconocimiento federal.
Varios estados de EE. UU. celebran un día no laboral antes de fin de año.
Aunque no esté catalogado como feriado nacional, estos estados mantienen su propia normativa y consideran la fecha como una ocasión especial para celebrar. De esta manera, refuerzan tradiciones locales y ofrecen a las comunidades la oportunidad de participar en actividades y eventos típicos de fin de año.
Los servicios que cierran durante este feriado
Aunque el 31 de diciembre no es un feriado federal, algunos servicios optan por cerrar durante el fin de las fiestas para dar un descanso adicional a empleados y usuarios.
Entre los que suelen detener sus actividades se encuentran:
- Oficinas estatales y agencias gubernamentales.
- Tribunales y dependencias judiciales.
- Algunas oficinas bancarias estatales.
- Escuelas públicas que todavía estén en calendario académico de invierno.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90