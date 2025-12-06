Un hombre de 35 años, originario de Eureka, Estados Unidos, y una mujer de 37 años, procedente de Pacific, no pudieron evitar ser arrestados por la policía tras ser presuntamente sorprendidos en posesión de sustancias ilegales frente a un Walmart, situado en 131 Eureka Towne Center Drive.

Según el informe de las autoridades, 'myleaderpaper.com' y otros medios, la detención de estos dos individuos se llevó a cabo debido a órdenes de arresto pendientes que pesaban sobre ambos. El 16 de noviembre, alrededor de las 9:00 a. m., agentes de la policía confirmaron que estaban al pendiente de un Ford Five Hundred de 2007 que circulaba hacia el oeste por la calle Quinta.

Mediante lo expuesto, se conoció que los oficiales sabían que una mujer viajaba en el vehículo y que ella era objeto de una orden de arresto por un delito grave, por lo que decidieron seguir el automóvil hasta una tienda cercana. Al estacionarse, la mujer y dos hombres descendieron del coche, momento perfecto para que los agentes procedieran a arrestarla.

Durante la intervención, ella intentó entregar su bolso a uno de los hombres, identificado como un conocido en investigaciones previas relacionadas con drogas. El individuo también fue arrestado al confirmarse que tenía una orden de captura en su contra, mientras que el tercer hombre no fue detenido.

Luego, la mujer confesó a los agentes que en su bolso había jeringas. Durante la revisión, se halló una jeringa cargada, una bolsa con 48 cápsulas, otra con una sustancia blanca cristalina y un recipiente con una sustancia cerosa de color amarillo oscuro.

Ella precisó que la jeringa contenía metanfetamina y que la sustancia cristalina también era de la misma droga, además de afirmar que las pastillas pertenecían al hombre arrestado. Este último admitió que las pastillas eran suyas y que contenían fentanilo, y se descubrió que también era buscado por el Departamento del Sheriff del Condado de Franklin por violar su libertad condicional.

¿Cuál es la situación de ambos detenidos tras ser acusados de delitos?

Estas dos personas fueron trasladados a diferentes instalaciones tras este incidente en Eureka. El hombre fue llevado al condado de Franklin, mientras que la mujer fue enviada a la cárcel del condado de St. Louis, según un informe oficial.

Por su parte, el teniente Brett Grittini señaló que, dependiendo de los resultados del análisis de drogas, la Policía de Eureka evaluará la posibilidad de presentar cargos ante la Fiscalía del Condado de St. Louis. Los cargos serían por posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia relacionada con drogas.