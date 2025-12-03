0
ALERTA con tus hijos en Walmart de West Valley City: reportan ARRESTO de hombre por presunta lascivia contra un niño

Un hombre de 34 años fue arrestado en West Valley City por supuestamente intentar abusar sexualmente de un menor en la sección de juguetes de un Walmart.

María Zapata
Arrestan a un hombre en West Valley City por presunta lascivia con un menor.
Arrestan a un hombre en West Valley City por presunta lascivia con un menor.
Un hombre de 34 años fue detenido por la policía tras un incidente ocurrido en un Walmart local, donde presuntamente se expuso sexualmente frente a un niño en la sección de juguetes. Las autoridades investigan el caso como un presunto intento de abuso sexual contra un menor, según informaron oficiales de West Valley City.

Walmart

La policía de West Valley City arrestó a un hombre de 34 años.

Una persona realizó una amenaza de bomba en el Walmart de Kemah por teléfono.

Hombre en West Valley City es arrestado por presunta lascivia con un niño dentro de un Walmart

De acuerdo con el Departamento de Policía de West Valley City, el arresto se realizó el martes tras recopilarse pruebas que vinculan a Bruno Andrés Áñez Hernández con el incidente. Hernández enfrenta cargos por intento de abuso sexual forzado y conducta lasciva contra un menor.

El 17 de noviembre, una mujer informó que su hijo fue abordado por un hombre mientras ella estaba en otra sección de la tienda. Las cámaras de seguridad mostraron al sospechoso observando al niño y, en un momento, exponiéndose de manera inapropiada, según los agentes.

Investigación y seguimiento policial culminan con arresto en Taylorsville

El Departamento de Policía de West Valley City indicó que los oficiales pudieron rastrear a Hernández mientras abandonaba el Walmart en un SUV rojo, identificado como un Mazda 5. Las investigaciones también revelaron registros de lectores de matrículas que confirmaban la presencia del vehículo cerca de la tienda el día del incidente.

El martes siguiente, la policía local volvió a detectar el vehículo en Taylorsville y procedió a detenerlo. Durante el intento de entrevista, Hernández negó los hechos antes de solicitar la asistencia de un abogado, según informó el Departamento de Policía de West Valley City.

Las autoridades continúan la investigación mientras Hernández permanece bajo custodia, enfrentando cargos graves por abuso sexual de menores.

