ALERTA inmigrantes con ICE: agentes ingresan a restaurante de Minneapolis sin orden judicial firmada y dueño revela qué pasó
Agentes de ICE se hicieron presentes en un restaurante de Minneapolis sin contar con una orden judicial firmada. ¿Qué dijo el dueño? ¿Se confirmó arrestos?
¡Presta mucha atención, extranjero! La propietaria de un restaurante ubicado en el sur de Minneapolis, en Estados Unidos, denunció que varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se hicieron presentes en su local durante el horario laboral, sin presentar una orden judicial firmada. ¿Qué pasó en su local? ¿Se generó una situación complicada y arrestos? AQUÍ los detalles.
Agentes de ICE ingresan a restaurante de Minneapolis sin orden judicial y dueño revela qué pasó
Recientemente, esta situación en Minneapolis, EE. UU., fue reportada por KARE 11-TV y diversos medios, tales como minnpost.com, generando mucha preocupación entre los trabajadores y la comunidad local sobre las prácticas de control migratorio en la zona. El temor se hizo notorio ante posibles detenciones.
Agentes de ICE ingresan a restaurante de Minneapolis sin orden judicial y dueño sorprende al revelar qué sucedió tras la presencia de las autoridades.
Según lo que expuso la propietaria del establecimiento y chef de Hola Arepa, Christina Nguyen, los agentes emplearon tácticas intimidatorias para perjudicar a los trabajadores del restaurante. A través de su testimonio, los funcionarios afirmaron que "tenían el lugar rodeado".
La situación se resolvió cuando el personal solicitó a los agentes una orden judicial firmada, la cual no tenían, por ende, tuvieron que abandonar el establecimiento. No obstante, no se compartió más información al respecto ni complicaciones entre los presentes del restaurante.
Minneapolis se ha convertido en un lugar de redadas en plena crisis migratoria
En medio de este contexto, es importante saber que el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre el arresto de 12 individuos en Minneapolis durante la última semana, entre los cuales figuran seis hombres originarios de México, cinco de Somalia y uno de El Salvador.
Según datos del Minnesota Star Tribune, esta operación del ICE ha sido denominada como 'La Operación Metro Surge'.
