ALERTA para clientes de Walmart: FCC detecta ESTAFA MASIVA con robocalls que suplantan al servicio al cliente

En medio de una temporada de compras intensas, la FCC lanzó una advertencia urgente tras detectar un esquema fraudulento dirigido a millones de consumidores en Estados Unidos. La estafa se ha vuelto especialmente preocupante por su alcance y por su uso de tecnología de voz avanzada, capaz de imitar interacciones reales con el servicio al cliente.

De acuerdo con la agencia, los estafadores aprovechan la creciente confianza en las comunicaciones automáticas para engañar a compradores frecuentes de Walmart. El uso de voces generadas con inteligencia artificial ha permitido que el fraude resulte más convincente para personas de habla inglesa y española.

Cómo operan los robocalls que se hacen pasar por Walmart

La primera fase del engaño inicia con una llamada que suena totalmente legítima. Una voz sintética, clara y profesional, asegura pertenecer al servicio al cliente de Walmart. El mensaje alerta sobre un supuesto cargo sospechoso o una compra elevada, lo que genera preocupación inmediata en el usuario. Luego, solicita presionar un número para "cancelar el pedido" o "hablar con un representante".

Robocalls falsas suplantan al servicio al cliente de Walmart, advierte la FCC.

Una vez que la víctima interactúa, la llamada redirige a un operador falso. En esa instancia, los estafadores solicitan datos personales bajo el pretexto de verificación de identidad o cancelación del supuesto cargo. Entre la información buscada destacan números de tarjetas, claves, códigos de seguridad e incluso números de Seguro Social.

Por qué tantas personas cayeron y cómo protegerse

El éxito del fraude se debe a lo convincente que resultan las voces creadas con IA, sumado al tono "oficial" con el que se presentan. Mencionar compras no autorizadas provoca un estado de alerta que reduce la capacidad de análisis del usuario, lo que facilita que entregue información personal sin sospechar.

Para evitar caer en este tipo de estafa, la FCC recomienda no compartir datos sensibles por teléfono y cortar la llamada si algo parece extraño. También es importante revisar directamente la cuenta oficial de Walmart para confirmar cargos y reportar cualquier intento de fraude. En caso de haber proporcionado datos, se debe contactar de inmediato al banco para minimizar riesgos.