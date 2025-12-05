Hombre aterroriza Walmart de Lock Haven: amenaza con arma a clientes y trabajadores, pero lo capturan días después

Un perturbado hombre de 33 años aterrorizó a todos en el Walmart de Lock Haven, Pensilvania, luego que tras una acalorada discusión sacó un arma amenazando de muerte. Sin embargo, no contento con ello, tuvo el mismo comportamiento violento en un local de Weis un par de días después.

El incidente en Walmart de Lock Haven

De acuerdo a la policía del condado de Clinton, Andrew W. Batschelet ingresó el pasado 23 de noviembre de 2025 en el establecimiento del Walmart Supercenter en Bald Eagle Township cuando el reloj promediaba las 9:00 p.m. Su llegada no fue silenciosa, pues lo hizo gritando a viva voz a la par que portaba una pistola y una navaja.

De acuerdo al parte policial, el hombre de 33 años reconoció a una persona con la que tuvo un altercado anterior, tras lo cual lo increparía preguntando "¿Quieres terminar esto?", todo ello mientras blandía la navaja de forma amenazante, luego de lo cual empujó a la víctima, provocando que cayera al suelo.

En ese momento, Batschelet habría apuntado al sujeto con su pistola Phoenix Armas HP22 de color plateada diciendo: "te voy a matar", todo en frente de los dos hijos de la víctima los cuales temían seriamente por la vida de su padre a manos de atacante, sobre todo cuando le apuntó en la cabeza para, acto seguido, propinarle un puñetazo en la cara antes de darse a la fuga.

Andrew W. Batschelet, autor de ataques y amenazas en Walmart y Weis de Lock Haven, Pensilvania. (Foto: lockhaven.com)

Amenazas en Weis de Lock Haven

Pero, para Batschelet esto no sería suficiente, pues cuatro días después, es decir, el 27 de noviembre, un incidente similar lo tuvo como protagonista, pero en el Weis Martkets de 315 W. Bald Eagle St de Lock Haven donde, acorde a lo informado por el Departamento de Policía de Lock Haven, intimidó a tres personas, entre ellas un menor de edad, al promediar las 3:41 p.m.

Testigos informaron a la policía local que el hombre tuvo una discusión muy acalorada con las víctimas, al punto que, gritando, ordenó a su esposa que le trajera el arma que estaba en su vehículo, pero, no solo eso, pues hizo gestos que sugirieron que buscaba un arma en su cinturón.

¿Qué cargos enfrenta?

Con todo ello, con lo sucedido en Walmart, ya enfrentaba cargos por agresión con agravantes, amenazas terroristas y agresión múltiple; pero tras los hechos de Weis, tiene cargos adicionales, una vez más, por amenazas terroristas y conducta desordenada, con su primera audiencia que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre.