ALERTA en Walmart de Clark Boulevard: reportan intensa búsqueda de adulto mayor tras desaparecer al salir de tienda
Las autoridades de Laredo, en EE. UU. solicitaron la colaboración de la comunidad para localizar a un adulto mayor que fue visto por última vez en un Walmart.
Recientemente, el Departamento de Policía de Laredo, en Estados Unidos, ha pedido de manera pública la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Fernando Chávez, un hombre de 78 años que desapareció el miércoles 3 de diciembre por la tarde. ¿Qué pasó en el Walmart donde fue visto por última vez? ¿Hay una persona sospechosa tras su desaparición?
Walmart: reportan intensa búsqueda de adulto mayor tras desaparecer al salir de tienda
Según la información proporcionada por las autoridades y lmtonline.com, Fernando Chávez fue captado por última vez a las 2:41 p.m. al salir del Walmart ubicado en Clark Boulevard, dirigiéndose hacia el oeste. No obstante, las autoridades locales resaltaron que no se tiene certeza sobre si continuó caminando o si abordó un autobús.
Walmart: reportan intensa búsqueda de adulto mayor tras desaparecer al salir de tienda / Departamento de Policía de Laredo.
La policía de Laredo sorprendió a la comunidad al emitir un comunicado sobre la descripción de un individuo desaparecido que mide 1,75 metros, tiene cabello corto y blanco, y presenta una complexión delgada. Tal como se lee en el documento, la última vez que el hombre fie visto, llevaba puesta una camisa de franela azul de manga larga, vaqueros y zapatos negros.
Se ha informado que el sujeto desaparecido, identificado como Chávez, padece una condición médica que le dificulta solicitar ayuda, ya que no puede abrir el ojo izquierdo y carece de teléfono celular. No obstante, no se ha revelado más información al respecto.
¿Cómo comunicarse con las autoridades sobre este caso?
Las autoridades de esta zona de EE. UU. han confirmado que están realizando inspecciones en las áreas cercanas a una tienda mientras la búsqueda sigue en curso.
Asimismo, los policías han señalado que, si una persona posee información o un valioso dato sobre su paradero, se pueda comunicar de manera directa con la LPD al número 956-795-2800.
