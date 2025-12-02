Una mujer fue arrestada en Clermont, Estados Unidos, esto luego de ser sorprendida al salir de Walmart con artículos valorizados en 67 dólares que había sustraído. La reciente intervención de las autoridades se llevó a cabo cuando se activaron las alarmas del establecimiento, lo que llevó a la seguridad a alertar a la policía local.

Esta persona, que ya fue totalmente identificada, enfrenta cargos por robo, mientras que la tienda refuerza sus medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes. A continuación, todo lo que se sabe.

Walmart: arrestan a mujer tras millonario robo de artículos y tendrá que pagar fianza de $500

A través de 'leesburg-news.com' y otros portales web, se reveló el último incidente de hurto menor sucedido en un Walmart, ubicado en 550 US Hwy. 27, Clermont, en el país americano. Este hecho se registró el lunes 24 de noviembre, alrededor de las 3:50 p. m., luego que un empleado del área de prevención de pérdidas observara a Alize Maria Soto, de 28 años, omitiendo el escaneo de varios artículos.

La mujer fue evidenciada por el trabajador y, tras salir de la tienda estadounidense, fue detenida y llevada a la oficina de prevención de pérdidas, donde se estimó que el valor de los productos no escaneados, por ende, hurtados, ascendía a 67,91 dólares. Soto, originaria de Nueva York, tras ser expuesta, aseguró que creía haber escaneado todos los artículos y se disculpó por el malentendido.

No obstante, con las evidencias y sus declaraciones, fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado de Lake, EE. UU. desde donde fue liberada tras abonar una fianza de 500 dólares. No se informó más sobre su situación actual, pero la tienda ha confirmado que seguirá trabajando en cuidar y velar la seguridad de sus clientes frente a este tipo de incidentes.

Walmart retiró estos productos de la venta y por una razón

Por otro lado, te contamos que la empresa americana decidió retirar del mercado estufas de camping debido a un riesgo significativo de explosión e incendio. El producto afectado es la estufa de sobremesa de un quemador Ozark Trail, que opera con butano. La compañía ha advertido que estas estufas pueden presentar un peligro inmediato para los usuarios, al potencialmente explotar o iniciar incendios.

Estos artículos estuvieron a la venta en las tiendas Walmart y en su plataforma en línea desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025, con precios que variaban entre 8 y 45 dólares. La empresa ha instado a los clientes que posean estas estufas a cesar su uso de inmediato y a devolverlas a cualquier tienda Walmart para obtener un reembolso o un reemplazo.