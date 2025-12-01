ALERTA con estos dos artículos peligrosos retirados de Walmart: se advierte a los clientes que dejen de usarlos ahora mismo
Puedes devolver estos productos en cualquier tienda Walmart y elegir entre un reembolso completo o un reemplazo, según su política de devoluciones.
Walmart ha emitido recientemente una alerta urgente para los consumidores en Luisiana y en todo Estados Unidos. La cadena minorista solicita dejar de usar de inmediato dos productos que representan riesgos graves para la seguridad del hogar y de los niños.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes con ICE y Walmart: arrestan a venezolana en este estado tras no acudir a cita judicial y ser acusada de ROBO
La medida responde a las advertencias de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés), que identificó problemas significativos de seguridad en ambos artículos, incluyendo riesgos de incendio y de lesiones graves.
Walmart retira estufas de camping por riesgo de explosión e incendio
El primero de los productos retirados es la estufa de camping de sobremesa de un quemador Ozark Trail, que funciona con butano. Según Walmart, estas estufas podrían explotar o provocar incendios, lo que representa un peligro inmediato para quienes las utilizan.
Estos artículos estuvieron disponibles para su compra en tiendas Walmart y en línea desde marzo de 2023 hasta octubre de 2025, con precios que oscilaban entre 8 y 45 dólares. Walmart insta a los clientes que poseen estas estufas a dejar de usarlas de inmediato y llevarlas a cualquier tienda Walmart para recibir un reembolso o un reemplazo.
Según Walmart, esta medida preventiva tiene como objetivo proteger a las familias y evitar incidentes graves relacionados con la manipulación de estos equipos de camping.
Se retiraron estas estufas por riesgo de explosión o incendio.
Casco de bicicleta infantil retirado de Walmart por fallas en pruebas de seguridad
El segundo producto en la lista de retiros es un casco de bicicleta para niños de la marca Outdoor Master, vendido en Walmart entre junio de 2024 y febrero de 2025. El precio de estos cascos oscilaba entre 20 y 32 dólares.
Según Walmart y las pruebas realizadas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, estos cascos no cumplen con los estándares básicos de seguridad. Esto significa que podrían no proteger adecuadamente a los niños en caso de accidente, lo que los expone a lesiones graves e incluso fatales.
Walmart recomienda dejar de usar inmediatamente cualquier casco de este modelo y devolverlo a la tienda para recibir un reembolso o un reemplazo seguro.
Los cascos fueron retirados por no cumplir con las normas de seguridad.
Todos los productos retirados pueden devolverse en cualquier tienda Walmart, donde los clientes podrán recibir un reembolso completo o un artículo de reemplazo, de acuerdo con la política de devoluciones de la cadena. Para obtener más información, Walmart proporciona detalles completos sobre el procedimiento de devolución y los productos afectados en su sitio web.
