- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: EE. UU. recortará los beneficios fiscales para indocumentados y aumentará la revisión de las remesas
La medida de Trump busca limitar créditos fiscales y fortalecer el control de transferencias internacionales ante riesgos de seguridad y financiamiento ilegal.
El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas medidas que afectan directamente a los inmigrantes indocumentados, tras la orden del presidente Donald Trump de restringir la inmigración desde ciertos países. Estas acciones incluyen la reducción de beneficios fiscales y un mayor control sobre las remesas enviadas desde el país, con el objetivo de priorizar los recursos para los ciudadanos estadounidenses. Según informa EFE, estas decisiones se toman en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional.
EE. UU. recorta beneficios fiscales a inmigrantes y controla más las remesas.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: estos estados te facilitan la licencia de conducir y en otros, es considerado un DELITO
Estados Unidos limitará beneficios fiscales para inmigrantes indocumentados
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó que el Ejecutivo federal aplicará recortes a los beneficios fiscales para los extranjeros que no se encuentren legalmente en el país. En un mensaje publicado en X, Bessent explicó: "Bajo la orden de @POTUS (el presidente de Estados Unidos) @realDonaldTrump, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos estadounidenses".
Según EFE, la medida afectará a créditos fiscales reembolsables, como el crédito por ingreso del trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de "Oportunidad Americana" y el crédito por aportaciones a cuentas de ahorro. Según Trump, un inmigrante con tarjeta de residencia que gana 30.000 dólares al año podría recibir "aproximadamente" 50.000 dólares en beneficios para su familia.
El mandatario, además, aseguró que buscará detener de manera permanente la inmigración "de todos los países del tercer mundo", en respuesta al tiroteo del pasado miércoles en Washington D.C., donde un ciudadano afgano atacó a la Guardia Nacional, causando la muerte de una agente y dejando a otro en estado crítico.
Mayor supervisión de las remesas enviadas desde Estados Unidos
Paralelamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta para reforzar la vigilancia sobre las transferencias de dinero hacia el extranjero, incluidas las remesas, que en 2024 superaron los 72.000 millones de dólares enviados desde Estados Unidos.
La alerta enfatiza que, aunque la mayoría de estas transferencias son legítimas y representan un apoyo económico esencial para familias fuera del país, "actores malignos han usado transferencias transfronterizas de pocos dólares para facilitar o cometer financiamiento terrorista", según EFE.
Además, se insta a las empresas de envío de dinero a mantener una vigilancia estricta para detectar y reportar "actividad sospechosa", especialmente en remesas de inmigrantes indocumentados, debido a los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico.
- 1
ALERTA en Walmart de Northwest Freeway: hombre es privado de su libertad tras ROBAR con escáner productos valorizados en $220
- 2
¡ATENCIÓN, residentes! Perderás tu Green Card en la frontera de EE. UU. si no cumples estos 3 requisitos
- 3
USCIS advierte a ciudadanos naturalizados en EE. UU.: estas situaciones pondrían en RIESGO tu estatus legal
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90