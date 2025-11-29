SNAP: directriz prohíbe beneficios a refugiados con estatus, pero estos estados la rechazan.

Aviso importante: si eres un refugiado o asilado en Estados Unidos y cuentas con Green Card, es muy entendible que tengas ciertas dudas sobre la reciente guía sobre la Ley One Big Beautiful Bill, la cual emitida por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) a finales de octubre de este año.

Y es que, como menciona la normativa, a partir de ahora se restringe la elegibilidad para ciertos grupos de ciudadanos que reciben cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Ello podría generaría reducción de la asistencia alimentaria para numerosos residentes permanentes. Por ello, los fiscales generales de más de 20 estados han decidido impugnar la directriz.

SNAP: cuestionada directriz prohíbe beneficios a refugiados con estatus, pero estos estados la rechazan

El último miércoles 26 de noviembre, el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, sorprendió a la comunidad al liderar una demanda multiestatal con el objetivo de poner fin a las directrices federales que amenazan con recortar la asistencia alimentaria a miles de residentes permanentes legales, incluidos aquellos extranjeros que han venido recibiendo asilo o han sido admitidos como refugiados.

Esta inesperada medida se enmarca dentro de un programa establecido por la Ley One Big Beautiful Bill, impulsada por la administración Trump, la cual restringe la elegibilidad de ciertos grupos de ciudadanos.

Los fiscales generales han salido al frente y resaltado que esta normativa infringe la ley federal y advierten que su implementación podría llevar a la desnutrición de muchos inmigrantes. "Al conocer el contenido de este memorando, pensamos que se trataba de un error. La legislación es clara y no debería aplicarse de esta manera", mencionó Rayfield.

¿Qué más se ha revelado sobre esta medida que perjudica incluso a los que cuentan con Green Card?

Según el documento en cuestión, presentado por las autoridades, todas las personas que ingresaron a la nación por vías humanitarias quedarían excluidas del programa SNAP, incluso si logran obtener su residencia permanente.

Esta decisión va directa para los refugiados, beneficiarios de asilo, individuos bajo libertad condicional humanitaria y otros inmigrantes legales en situaciones vulnerables no tendrían acceso a este tipo de asistencia. Los fiscales señalaron que, al obtener una Green Card y cumplir con los requisitos establecidos, estas personas deberían ser elegibles para recibir cupones de alimentos.