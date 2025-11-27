Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart

El conocido Walmart Supercenter de Michigan City retomó su actividad habitual luego de un incidente que generó preocupación entre compradores y personal. La tienda, ubicada en Franklin Street, fue evacuada de manera preventiva después de recibirse una alerta que inicialmente se trató como una posible amenaza explosiva.

El Walmart de Michigan City volvió a operar con normalidad.

Una amenaza de bomba desata el caos en un Walmart de Michigan

De acuerdo con la información divulgada por WSBT CBS 22, "no se encontró ninguna bomba ni amenaza creíble" tras la revisión completa del establecimiento. Las autoridades locales respondieron rápidamente, con el apoyo del Escuadrón de Bombas del Condado de Porter y la unidad K-9 del Departamento del Sheriff de LaPorte, que inspeccionaron el edificio y sus alrededores.

Tras descartar cualquier riesgo, el Departamento de Policía de Michigan City confirmó que la llamada que originó el operativo correspondía a un caso de swatting, una práctica ilegal en la que alguien realiza reportes falsos para provocar una respuesta policial de emergencia.

Investigación confirma que la amenaza fue producto de una llamada de swatting

La Oficina de Detectives continuó con las indagaciones tras el desalojo y determinó que la supuesta amenaza de bomba no tenía fundamento. Según informó WSBT CBS 22, la investigación estableció que todo se trató de "una llamada de swatting", lo que permitió a la tienda retomar sus operaciones con normalidad.

Las autoridades recordaron a la comunidad que este tipo de actos constituye un delito grave, ya que moviliza recursos de emergencia y pone en riesgo tanto al personal como a los ciudadanos presentes.