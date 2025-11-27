¡Atención! Recientemente, la policía de Falmouth, Massachusetts, Estados Unidos, informó que se ha presentado cargos contra un hombre de 40 años que exhibió un arma durante el robo a un Walmart USA, el cual sucedió a inicios de este mes. Según reportes de las autoridades, este caso sigue en pleno proceso de investigación. ¿Cuál es la identificación del individuo? ¿Hubo heridos en este incidente?

Walmart: arrestan a hombre que fue acusado de robo y amenaza con arma peligrosa

Mediante información de wgme.com y otros portales web, la policía local señaló que el pasado viernes 14 de noviembre un sujeto enmascarado dejó en shock a los clientes y trabajadores de un Walmart, donde, tras mostrar una pistola, exigió todo el dinero de la caja registradora del lugar.

El asaltante, tras causar terror entre los presentes, logró obtener el efectivo y huyó de inmediato del lugar en un vehículo, sin que se registraran heridos durante esta lamentable situación. Vale resaltar que no se brindaron testimonios ni información adicional sobre el preciso momento del atraco.

Arrestan a hombre que fue acusado de robo y amenaza en tienda.

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que se llevó a cabo una investigación, en el que se acusa a Brian Gallerani, de 40 años y residente de Portland, de ser el autor de este hecho y enfrentar varios cargos, incluyendo robo, hurto por toma o transferencia no autorizada y amenaza criminal con un arma peligrosa.

Es bueno añadir que Gallerani ya tenía antecedentes, pues se encontraba bajo custodia en la cárcel del condado de York por una violación de su libertad condicional. Hasta el momento, es el único dato adicional que se conoce sobre él.

¿Qué consecuencias existen tras cometer robos en Walmart?

Según los últimos reportes, una vez que suceden estas malas acciones en la tienda Walmart, los que cometen estas fechorías podrían enfrentar diversas implicaciones legales, que incluyen cargos penales, sanciones civiles y la obligación de realizar pagos de restitución.

Es fundamental saber que, ofrecer pagar por los artículos después de haber sido capturado, rara vez soluciona la situación sin que primero enfrentes las consecuencias legales, siendo el arresto la primera y más perjudicial.