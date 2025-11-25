¡Alarmante! El anuncio de despidos masivos en Estados Unidos está generando un gran impacto en los trabajadores extranjeros y ciudadanos en EE. UU. Recientemente, importantes empresas han confirmado últimos ajustes en sus plantillas de cara a 2026. Estos recortes se están intensificando en sectores fundamentales, impactando directamente a miles de familias.

Si bien muchas organizaciones han señalado que estas decisiones son parte de procesos de reorganización interna y optimización de costos, la velocidad y magnitud de estas acciones reflejan un mercado laboral cada vez más tensionado. ¿A qué se debe esta radical medida? ¿Qué empleados se han visto afectados últimamente?

La empresa Apple anunció un nuevo ajuste interno que implica despidos masivos, perjudicando una gran parte de su personal de ventas. Este recorte incluye a gerentes de cuentas que colaboran con grandes empresas, instituciones educativas y agencias del Gobierno federal.

Pese a que la compañía estadounidense continúa con su proceso de contratación, muchos empleados se verán en la necesidad de competir por las nuevas vacantes disponibles.

Vale mencionar que estos despidos afectan a los gestionan los centros de reuniones institucionales y las salas de demostración dirigidas a clientes clave. Estas áreas ya enfrentaban dificultades debido al cierre federal de 43 días y a los recortes implementados por la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Según información de 'El Cronista' y otros puestos, los puestos afectados en esta reestructuración incluyen a gerentes de cuentas corporativas y gubernamentales, equipos de ventas para el sector educativo, personal de briefing centers y áreas que mantienen interacción con agencias federales en EE. UU.

¿Cuál es el principal motivo de estos despidos?

Es importante conocer que el incremento de los costos, la disminución en la demanda y el desarrollo de la inteligencia artificial están llevando a las empresas a proceder con los despidos. En octubre de este año, se llevaron a cabo más de 150.000 eliminaciones de puestos de trabajo, la cifra más elevada en estas dos últimas décadas.

Este panorama ocasionó que la tasa de desempleo llegue al 4,4%, mientras las compañías han decido adoptar estructuras más ágiles. Diversas corporaciones han anunciado que realizarán recortes adicionales antes del próximo año.