0
ALERTA en Walmart en East Rome: reportan ARRESTO inmediato de hombre vinculado al ROBO de vehículo en estacionamiento

Un hombre de Roma fue privado de su libertad luego de ser acusado de ser la persona que robó un auto dentro de un estacionamiento Walmart USA. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Walmart en East Rome: arrestan a hombre vinculado a robo de vehículo en estacionamiento.
Walmart en East Rome: arrestan a hombre vinculado a robo de vehículo en estacionamiento.
¡Graves consecuencias! Recientemente, un hombre de 51 años de edad, originario de Roma, fue arrestado luego de ser acusado de sustraer un automóvil del estacionamiento de un Walmart en East Rome, en Georgia, EE. UU., según informaron las autoridades locales. La rápida intervención de la policía hizo posible que se lleve a cabo la captura inmediata del sospechoso.

Vale mencionar que esta persona ahora enfrenta cargos por robo de vehículo. Asimismo, en esta nota te revelamos cuál es su actual situación tras fuerte delito en el país de Donald Trump.

Walmart: arrestan a hombre vinculado al ROBO de vehículo en estacionamiento

Mediante información de coosavalleynews.com y otros medios internacionales, se conoció que un individuo de Roma fue detenido esta semana tras ser señalado por las autoridades locales como el principal responsable del hurto de un automóvil en el estacionamiento del Walmart de East Rome, uno de los más populares en Georgia y EE. UU.

Walmart: arrestan a hombre vinculado al robo de vehículo en estacionamiento.

Según los últimos reportes de la policía, el hombre, identificado como Stephen Terry Cordle, de 51 años, habría sustraído un vehículo valorado en alrededor de 5.000 dólares el pasado 16 de agosto. No obstante, no se conoce más información al respecto ni tampoco datos de testigos frente a lo sucedido.

Hasta lo que va el cierre de la nota, se ha revelado que Cordle enfrenta cargos por robo y por incumplimiento de su libertad condicional, pero no se ha informado más sobre algún pago o sanción económica frente al hecho.

¿Quién es el nuevo director de Walmart y sucesor de Doug McMillon?

Por otro lado, Walmart ha sorprendido a la comunidad sobre la designación de John Furner, de 51 años, como el nuevo presidente y director ejecutivo de la compañía, cargo que asumirá el 1 de febrero de 2026. Furner, quien se unirá de inmediato al Consejo de Administración, sucederá a Doug McMillon, de 59 años, quien dejará su puesto el 31 de enero del próximo 2026.

Con una trayectoria de tres décadas en Walmart, Furner comenzó su carrera como asociado por hora en 1993 y ha liderado el negocio de la empresa desde 2019. Durante su gestión, ha supervisado más de 4.600 tiendas en Estados Unidos, enfrentando desafíos significativos como la aceleración digital y los cambios en los hábitos de consumo.

