Recientemente, John Furner ha sido designado como sucesor de Doug McMillon en la dirección ejecutiva de Walmart USA. El hombre veterano de 51 años tiene más de 30 años de experiencia y ahora está a poco de asumir el cargo completo del gigante minorista. A continuación todo lo que se sabe de él y por qué su elección ha llamado la atención entre los clientes y empleados de la empresa.

Quién es John Furner, el empleado de Walmart que ahora será el nuevo director ejecutivo

Walmart ha hecho oficial la elección de John Furner, de 51 años, como nuevo presidente y director ejecutivo, quien asumirá el cargo a partir del 1 de febrero de 2026. Furner, quien también se unirá al Consejo de Administración de la compañía de manera inmediata, reemplazará a Doug McMillon, de 59 años, líder que dejará el cargo el 31 de enero de 2026.

En tanto, John Furner, es un experimentado profesional de Walmart que cuenta con tres décadas de trayectoria. Inició su carrera como asociado por hora en 1993 y ha liderado el negocio de la compañía desde 2019.

Durante su gestión, ha estado al frente de más de 4.600 tiendas en EE. UU., enfrentando un periodo marcado por la aceleración digital y la evolución de los hábitos de consumo. "John Furner es el líder adecuado para guiar a Walmart hacia nuestro próximo capítulo de crecimiento y transformación", mencionó Greg Penner, Presidente de Walmart Inc., en un comunicado oficial.

Antes de asumir su actual rol, Furner ocupó el cargo de Presidente y Director Ejecutivo de Sam’s Club EE. UU., además de desempeñarse en diversas posiciones de liderazgo en áreas como merchandising, operaciones y abastecimiento.

¿Qué pasará con McMillon tras su renuncia a Walmart?

Vale mencionar que McMillon continuará formando parte del Consejo hasta la próxima junta general anual de accionistas, con el objetivo de facilitar una transición fluida en la dirección de la compañía estadounidense.

Doug McMillon seguirá siendo asesor de Furner hasta el cierre del año fiscal 2027, mientras que Walmart tiene previsto anunciar al sucesor de Furner como Director Ejecutivo de Walmart EE. UU. antes de finalizar el año fiscal 2026.