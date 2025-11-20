¡Mucha atención! Recientemente, el Departamento de Policía de Lexington, en Estados Unidos, ha anunciado una investigación exhaustiva frente al último reporte de un incidente de apuñalamiento en el Walmart, ubicado en 547 West Church Street. ¿Hubo víctimas? ¿Qué pasó con el sospechoso? AQUÍ todo lo que se sabe.

Reportan apuñalamiento en estacionamiento de Walmart y esta es la situación de la víctima

Mediante información de diversos portales, tales como wbbjtv.com y el Departamento de Policía de Lexington, se conoció más detalles sobre un caso de apuñalamiento ocurrido en el Walmart situado en 547 West Church Street. Se identificó a un individuo que ha sido arrestado y considerado como el principal sospechoso en relación con el suceso. No obstante, no se reveló sus datos.

Las autoridades también han precisado que, por el momento, no hay otros sospechosos en la mira. Tampoco se ha informado más sobre la persona que fue atacada en la tienda estadounidense.

Cabe precisar que los investigadores se encuentran en el proceso de esclarecer los hechos y las circunstancias que rodean el incidente. que ha llamado la atención de los clientes. Se espera que se brinde información adicional en cuanto esté disponible. La víctima ha sido llevada al HCCH para recibir atención médica, pero no se conoce su actual situación de salud.

¿Quién es John Furner, el empleado de Walmart que será el sucesor de Doug McMillon?

Walmart sorprendió al hacer oficial la elección de John Furner, de 51 años, como nuevo presidente y director ejecutivo. El trabajador de la empresa, con tantos años de experiencia, a partir del 1 de febrero de 2026 estará al mando.

Furner, quien también se unirá al Consejo de Administración de la compañía de manera inmediata, reemplazará a Doug McMillon, de 59 años, líder que dejará el cargo el 31 de enero de 2026.

Él es un experimentado profesional de Walmart que cuenta con tres décadas de trayectoria. Inició su carrera como asociado por hora en 1993 y ha liderado el negocio de la compañía desde 2019. Asimismo, ha estado al frente de más de 4.600 tiendas en EE. UU., enfrentando un periodo marcado por la aceleración digital y la evolución de los hábitos de consumo.