¡A tomar en cuenta! El esperado Día de Acción de Gracias, el cual se conmemora el jueves 27 de noviembre de 2025, es una de las celebraciones más importantes y resaltantes de millones de familias en Estados Unidos.

Pese a la gran relevancia de la festividad, no todos pueden disfrutarla con sus seres queridos y amistades, ya que muchas personas trabajarán y brindarán atención en las tiendas, restaurantes y otros establecimientos. ¿Es beneficioso trabajar en esta fecha significativa? ¿Habrá doble pago? Esto es lo que se sabe, lo que dice la ley y qué deben tomar en cuenta los empleadores.

¿Pagarán doble por trabajar en Día de Acción de Gracias en EE. UU.? Esto dice la ley

Según información de La Nación y otros medios internacionales, la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA), en el país americano, establece que los empleadores de las diversas empresas no están obligados a ofrecer un pago adicional por trabajar en días festivos oficiales.

Ello significa que, salvo que el contrato individual del empleado indique lo contrario, las empresas solo tienen el derecho de remunerar el tiempo efectivamente trabajado. De esta forma, se confirma que, en el Día de Acción de Gracias, los pagos serán considerados como los de un día común de trabajo.

No obstante, existen excepciones. La División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo señaló que las empresas están obligadas a pagar horas extras a los trabajadores no exentos bajo la FLSA, así como a todos los trabajadores que superan las 40 horas de labores semanales.

Cabe mencionar que en estos casos en específico, la compensación por horas extras o por laborar en días festivos debe ser equivalente a 1,5 veces el salario regular del empleado, aplicándose esta tarifa incrementada únicamente a las horas trabajadas durante el día festivo federal.

¿Cuál es la situación de los empleados federales?

Por el lado de los trabajadores federales, ellos cuentan con una protección especial en estas fechas importantes: