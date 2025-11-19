Estados Unidos se prepara para su próximo feriado 2025: qué se celebra y qué funcionará ese día

El único feriado restante del penúltimo mes del año es el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una tradición profundamente arraigada en la cultura estadounidense. Fecha en 2025: jueves 27 de noviembre. La celebración reúne a millones de familias alrededor de comidas típicas como el pavo, el puré de papas y la tradicional tarta de calabaza. Además, marca el inicio de la gran temporada de compras navideñas, justo antes del Black Friday.

Así funcionarán los servicios y tiendas durante el Día de Acción de Gracias en EE. UU.

¿Qué estará abierto y cerrado durante Thanksgiving 2025?

Al ser un feriado federal, gran parte de las instituciones públicas como oficinas gubernamentales, bancos, el Servicio Postal y entidades de la Reserva Federal permanecen cerradas durante toda la jornada. Aunque existen 11 festivos durante el año, cada empleador decide si otorga el día libre, por lo que no todos los trabajadores del sector privado descansan obligatoriamente.

En cuanto a supermercados y tiendas, muchas cadenas optan por cerrar para permitir que sus empleados celebren en casa, mientras que otras abren con horarios reducidos. Estas variaciones suelen comunicarse con anticipación y pueden cambiar según la localidad.

Tiendas que suelen cerrar en Thanksgiving:

Target, Walmart, Publix, Home Depot, Best Buy, Kohl’s, Lowe’s, Sam’s Club, Macy’s, JCPenney, Nordstrom, TJ Maxx, Ikea, GameStop, PetSmart, REI, entre otras.

Tiendas que en general mantienen operaciones con horarios especiales:

Whole Foods Market, Kroger, Ralphs, HEB, Safeway, Giant Food, Sprouts, Vons, Wegmans, King Soopers, Shaw’s, Food Lion y más. (Siempre se recomienda revisar el horario local antes de salir).

¿Qué otros feriados quedan en el 2025?

El calendario federal aún contempla una fecha adicional antes de despedir el año: