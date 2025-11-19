Durante la próxima semana de Acción de Gracias, Estados Unidos se prepara para una de las mayores movilizaciones de su historia, mientras dos tormentas amenazan con interrumpir los viajes de millones de personas. Las alertas meteorológicas y las asociaciones de transporte advierten sobre posibles retrasos en carreteras, trenes y vuelos entre el lunes 24 y el domingo 30 de noviembre.

Según la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la primera tormenta impactará el sur y el Atlántico medio al inicio de la semana, provocando lluvias intensas en Texas, Luisiana y Arkansas. La segunda tormenta llegará a la mitad de la semana, afectando el noroeste y las Montañas Rocosas, con riesgo de nieve en zonas altas y condiciones que podrían complicar los viajes de larga distancia.

Aeropuerto JFK con vuelos retrasados por condiciones meteorológicas.

Zonas más afectadas

Sur: Texas, Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Misisipi enfrentarán lluvias fuertes, con posibles inundaciones localizadas en Dallas y Houston, centros urbanos con tráfico y aeropuertos muy congestionados.

Noreste y Medio Oeste: Entre martes y miércoles, lluvias y nieve podrían afectar Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y ciudades como Boston, Filadelfia y Washington D.C. La interacción de aire frío y húmedo podría generar nevadas en zonas elevadas de los Apalaches.

Impacto en viajes

Carretera: El 89% de los viajeros usará automóvil, cerca de 73 millones de personas. La AAA señala que la tarde del martes 25 será el pico histórico de tránsito.

Aéreo: Se esperan 4,7 millones de pasajeros, un aumento del 6,5% respecto a 2024. Los aeropuertos más críticos serán JFK, LaGuardia, Dallas-Fort Worth y Houston George Bush.

Trenes y autobuses: Mantendrán un flujo estable de 1,5 millones de usuarios.

Recomendaciones oficiales

Consultar boletines meteorológicos actualizados de NOAA y NWS.

Revisar el estado de vuelos y carreteras antes de salir.

Ajustar planes de viaje para evitar horas pico.

Seguir indicaciones de desvíos y cierres temporales.

La AAA y The Weather Channel insisten en que la planificación y el seguimiento en tiempo real son claves para reducir riesgos y contratiempos durante la semana más intensa de viajes en EE. UU.

Cómo prepararse para viajar durante las tormentas de Acción de Gracias

Los viajeros deben anticipar posibles retrasos y planificar con flexibilidad. Consultar los boletines meteorológicos de la NOAA y NWS varias veces al día permite ajustar rutas y horarios, especialmente en carreteras y aeropuertos que históricamente registran mayor congestión. Además, revisar el estado de vuelos y transporte terrestre en tiempo real ayuda a evitar contratiempos y reduce el riesgo de quedar atrapado en tramos críticos.

Tener a mano suministros básicos como agua, alimentos, ropa abrigada y cargadores para dispositivos electrónicos es fundamental en caso de bloqueos prolongados o cancelaciones. Las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir las indicaciones de los organismos de transporte y priorizar la seguridad sobre la rapidez al desplazarse durante condiciones climáticas adversas.