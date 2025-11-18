Aviso importante: recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha compartido una nueva actualización enfocada para los inmigrantes venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta inesperada medida se centra en la extensión de sus permisos laborales, estableciendo criterios específicos y confirmando la vigencia de los documentos. AQUÍ los detalles.

Inmigrantes con TPS: USCIS extendió la validez de sus permisos de trabajo hasta esta fecha

Según información de 'Clarín' y otros medios, el aviso publicado en el Registro Federal expone los límites temporales y resalta todos los expedientes que permanecerán activos bajo la designación de Protección Temporal de Estatus (TPS) de 2021. Cabe mencionar que este proceso fue supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional como parte de la revisión regular del programa.

Con la actualización, los inmigrantes beneficiados por esta protección podrán acceder legalmente al empleo, siempre que cumplan con los requisitos administrativos establecidos por USCIS. En tanto, en cuanto a los extranjeros venezolanos con TPS, la resolución del USCIS aclara que los permisos de trabajo emitidos bajo la designación de 2021 seguirán vigentes hasta el 2 de octubre de 2026.

Esta nueva actualización es aplicable siempre que los beneficiarios hayan cumplido con los plazos formales antes del 5 de febrero de 2025. La agencia también señala que la protección se limita a aquellos que obtuvieron la aprobación del TPS relacionada con la designación inicial o que presentaron solicitudes completas y aprobadas dentro del plazo estipulado.