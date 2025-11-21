Aviso importante: recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció los cambios que entrarán en vigencia en 2026 Vale resaltar que estos últimos ajustes estarán sujetos a impuestos o aumentos que se implementarán debido al costo de vida, además de otras modificaciones. ¿A quiénes beneficia? AQUÍ todo lo que se sabe.

La mejor noticia para los jubilados: a partir de esta fecha, un grupo recibirá $100 dólares más

Recientemente, la entidad estadounidense informó que, a partir de 2026, todos los beneficiarios que se jubilen al alcanzar la edad plena y cumplan con los requisitos establecidos disfrutarán de un incremento en sus prestaciones. Asimismo, los que califiquen para el monto máximo de jubilación recibirán 134 dólares adicionales en comparación con los topes fijados para este año.

Tal como mencionaron las autoridades y la prensa internacional, este monto de las prestaciones de jubilación se determina en función del historial de ingresos, la edad de jubilación y el año en que se realiza el retiro.

Como se sabe, en este 2025, quienes se retiren en su edad plena y hayan alcanzado el máximo imponible de ganancias desde los 22 años pueden acceder a una jubilación de 4.018 dólares mensuales. No obstante, en 2026, este monto se ajustará a 4.152 dólares, beneficiando a quienes presenten su solicitud de retiro en el 2025.

¿De cuánto ascenderá el aumento a todos los jubilados del Seguro Social?

Bajo este contexto, te revelamos se prevé que los beneficios de jubilación del Seguro Social experimenten un aumento del 2,8% en 2026, lo que se reflejará en las cuentas bancarias y tarjetas de débito a partir de enero.

Mediante un comunicado oficial, este incremento se traduce en un promedio de 56 dólares adicionales por mes para los beneficiarios.