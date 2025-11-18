Los residentes temporales en el país de Donald Trump son conscientes de la importancia de estar al tanto de fechas, documentos y trámites. Por ello, es fundamental prestar atención a las últimas actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), especialmente cuando se trata de procedimientos que podrían ayudar a la tranquilidad en el suelo americano.

Recientemente, se abordó el tema del Documento de Autorización de Empleo (EAD), el cual hace posible que los individuos puedan trabajar legalmente EE. UU. Ante la proximidad de su fecha de vencimiento, muchos se preguntan sobre los pasos a seguir. AQUÍ todo lo que debes tomar en cuenta y el procedimiento para no verte afectado.

Alerta con los permisos de trabajo: el único procedimiento para renovar el EAD

Según información de los medios internacionales y USCIS, se aconseja a todos los solicitantes que, al recibir la notificación de que su permiso de trabajo está a punto de expirar, procedan a enviar nuevamente el Formulario I-765.

El formulario en mención es muy importante para poder solicitar la renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD). Además, este trámite es obligatorio, incluso si ya se ha poseído el documento anteriormente. También se debe incluir el pago de las tarifas correspondientes, salvo que se haya obtenido una exención aprobada.

Conoce el único procedimiento para renovar el EAD en Estados Unidos.

Para evitar contratiempos o complicaciones en la autorización laboral, es recomendable realizar este proceso con anticipación. Por ello, USCIS ha sugerido que la renovación se envíe al menos 180 días antes de la fecha de vencimiento del permiso. Este margen de tiempo permite a la agencia pueda revisar el caso con más tranquilidad y tiempo, sin ninguna interrupción en la capacidad de trabajar del solicitante.

Documentos que son necesarios para renovar el EAD en Estados Unidos

Copia del Formulario I-94. Puede ser físico o la versión electrónica.

Copia del último EAD en el que corrobora que fue aprobado.

Dos fotos tipo pasaporte.

Formulario G-28, en el caso de que estés siendo representado por un abogado o representante legal.

Pasaporte o documento de viaje vigente y válido.

La importancia del Formulario I-94 en este proceso

El Formulario I-94 es esencial en el control migratorio de Estados Unidos, ya que documenta la entrada y salida de extranjeros en el país, así como los ajustes de estatus y las extensiones de estadía.

Tal como señaló USCIS, este formulario es necesario para todos los extranjeros, a excepción de los ciudadanos estadounidenses, los residentes permanentes que regresan y la mayoría de los visitantes provenientes de Canadá. Para aquellos que ingresan por vía aérea o marítima, el I-94 se emite en el puerto de entrada que corresponde.