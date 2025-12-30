Powerball EN VIVO 31/12/25: cómo ver el sorteo del jackpot y consultar los números ganadores en tiempo real

El Powerball ofrece una nueva oportunidad para ganar un impresionante jackpot este 31 de diciembre de 2025. Este sorteo promete atraer la atención de jugadores en todo Estados Unidos, ya que el premio mayor se ha incrementado a 33 millones de dólares, con una opción de pago en efectivo de $15.2 millones.

Si quieres ser uno de los primeros en conocer los números ganadores y los resultados del sorteo, sigue nuestra guía para ver el evento EN VIVO y mantenerte al tanto de los últimos detalles del gran jackpot.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

El sorteo de Powerball se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 10:59 p.m. ET. Los boletos cuestan solo $2 y se pueden comprar hasta que cierren las ventas, que usualmente ocurre entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo del estado o la plataforma. No te pierdas la oportunidad de participar en este emocionante evento y cambiar tu vida.

Cómo ver el sorteo del jackpot del 31 de diciembre y consultar los números ganadores.

El premio mayor del próximo sorteo es de 33 millones de dólares, o $15.2 millones en efectivo, lo que hace que este evento sea aún más emocionante para los jugadores. Si estás buscando un golpe de suerte, este es el momento perfecto para comprar tu boleto.

¿Cómo ver el sorteo del Powerball EN VIVO?

Puedes seguir el sorteo de Powerball en vivo a través de la transmisión oficial en el sitio web de Powerball o en medios afiliados a la lotería. La transmisión en vivo comenzará a las 10:59 p.m. ET, y los resultados estarán disponibles pocos minutos después del evento. Esto te permitirá conocer los números ganadores y el estado del jackpot en tiempo real.

Además, los resultados completos se publicarán rápidamente en los portales oficiales de cada estado, por lo que podrás acceder a ellos de manera fácil y rápida si no puedes ver el sorteo en vivo.

¿Qué días se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces a la semana: los lunes, miércoles y sábados, siempre a las 10:59 p.m. ET (9:59 p.m. CT / 7:59 p.m. PT), lo que permite a los jugadores participar en varias oportunidades a lo largo de la semana. Es importante recordar que las ventas de boletos suelen cerrarse entre una y dos horas antes del sorteo, dependiendo del estado o la plataforma a través de la cual adquieras tu boleto.

Últimos resultados de Powerball 29/12/25

Si no pudiste ver el sorteo o te perdiste los resultados más recientes, a continuación te compartimos los números ganadores del lunes 29 de diciembre de 2025: 5 - 20 - 34 - 39 - 62 - 1. Desafortunadamente, no hubo ganadores del jackpot en este sorteo, lo que hizo que el premio mayor se incrementara a 45 millones de dólares.