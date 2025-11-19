ATENCIÓN, inmigrantes indocumentados: la licencia de conducir no se suspende para ustedes en California, ¿cómo conducir legalmente?

Conducir en California sin estar legalmente documentado ya no es un obstáculo. Desde 2015, la ley AB 60 permite a los residentes indocumentados obtener una licencia de conducir, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar la integración social. Esta licencia habilita a cualquier residente para aprender las normas de tránsito, asegurar un vehículo y conducir legalmente dentro del estado, aunque no sirve como identificación federal ni como prueba de estatus migratorio.

¿Cómo pueden los inmigrantes indocumentados obtener la licencia de conducir en California?

Para tramitar tu licencia bajo la ley AB 60, primero debes crear una cuenta en MyDMV y completar la solicitud en línea. Durante el proceso, podrás seleccionar tu idioma de preferencia. Posteriormente, deberás aprobar un examen teórico, disponible en más de 40 idiomas. Para ello, se recomienda estudiar el Manual del Conductor.

Tras aprobar el examen escrito, agenda tu cita para la prueba práctica en una oficina del DMV. Es fundamental llevar documentos válidos de identificación y comprobante de residencia; de lo contrario, se requerirá una revisión adicional. Una vez superadas todas las evaluaciones, recibirás tu licencia por correo.

Documentos y pasos para obtener licencia de conducir como indocumentado.

¿Qué se necesita para obtener la licencia de conducir en California siendo inmigrante indocumentado?

Prueba de identidad

Se acepta al menos uno de los siguientes documentos:

Licencia o tarjeta de identificación de California (emitida en octubre de 2000 o posterior).

Pasaporte mexicano o extranjero válido (según criterios del DMV).

Matrícula consular mexicana reciente.

Credenciales de votación mexicanas (IFE o INE).

Documentos de identificación de ciertos países latinoamericanos y asiáticos.

Comprobante de residencia

Se pueden presentar múltiples documentos, incluyendo:

Contratos de alquiler, escrituras o facturas de servicios públicos.

Documentos escolares, médicos, laborales o religiosos.

Registros de impuestos, seguros o vehículos.

Cartas de refugios, organizaciones sin fines de lucro o empleadores certificando residencia.

Certificados de nacimiento, matrimonio o registro de pareja de hecho para demostrar vínculos familiares.

Cumpliendo con estos requisitos, los inmigrantes indocumentados pueden conducir legalmente en California, lo que reduce riesgos legales y contribuye a una movilidad más segura para todos.