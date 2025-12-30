MALAS NOTICIAS para ciudadanos en Nueva York: boletos del transporte público subirán de precio desde enero de 2026

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York ha anunciado cambios significativos en las tarifas de transporte público y la transición al nuevo sistema de pago OMNY. A partir de enero de 2026, los residentes y visitantes de la ciudad verán ajustes en las tarifas de metros, colectivos, trenes suburbanos y peajes de puentes y túneles, lo que cambiará la forma en que se paga por el transporte público.

El nuevo esquema tarifario, que entrará en vigor el 4 de enero de 2026, incluye desde pequeñas alzas en las tarifas del metro y autobuses locales, hasta aumentos más notables en los peajes y las tarifas de los trenes suburbanos. Además, la retirada definitiva de la MetroCard marcará el inicio de una nueva era, donde OMNY, un sistema de pago sin contacto, será el único método para acceder al transporte público.

Cambios en las Tarifas de Transporte Público

La nueva estructura tarifaria trae consigo aumentos en diversas áreas del sistema de transporte. La tarifa básica del metro y autobuses locales subirá a USD 3. Aunque este ajuste parece menor, podría impactar a quienes viajan frecuentemente, aumentando el costo mensual del transporte. Sin embargo, hay buenas noticias: los viajeros regulares podrán beneficiarse de un límite de tarifa semanal, que será de USD 35, lo que les permitirá realizar viajes ilimitados una vez alcanzado este monto.

Aumento de tarifas para el transporte público en Nueva York.

Por otro lado, los colectivos exprés y los trenes suburbanos también verán un aumento significativo en sus tarifas. El precio base de los colectivos exprés subirá a USD 7,50, y el costo de los boletos en los trenes suburbanos, como el Long Island Rail Road (LIRR) y el Metro-North Railroad, aumentará dependiendo de la hora del día y la distancia recorrida. Esto podría afectar especialmente a los viajeros que utilizan estos medios en horas pico.

OMNY: El Futuro del Transporte Público

Una de las transformaciones más notables será la eliminación de la MetroCard, que dejará de ser válida a partir de 2026. En su lugar, OMNY se convertirá en el único sistema de pago disponible para el transporte público. OMNY es un sistema sin contacto que permite a los usuarios pagar utilizando sus teléfonos móviles o tarjetas sin contacto.

Este cambio simplificará el proceso de pago y facilitará la transición a una tecnología más moderna y eficiente. Además, los usuarios que paguen con sus dispositivos móviles podrán acumular recompensas, como un viaje gratuito después de realizar diez viajes en un período de 14 días.

La transición a OMNY también se acompañará de la introducción del Pase Diario, que reemplazará los boletos tradicionales de ida y vuelta. Este pase permitirá a los usuarios realizar viajes ilimitados dentro de un día por un precio más económico, especialmente durante la semana.