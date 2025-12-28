ALERTA usuarios del metro en Nueva York: la MetroCard desaparece y así podrás viajar SIN tarjeta y GRATIS

Moverse por Nueva York sin efectivo, sin MetroCard y sin sacar una tarjeta del bolsillo ya es posible. El sistema de transporte público de la ciudad incorporó una modalidad digital que permite pagar viajes de metro y autobús directamente desde el celular, simplificando la experiencia diaria de millones de usuarios.

Esta opción cobra aún más relevancia ante la salida progresiva de la MetroCard, que dejará de venderse próximamente. Para quienes buscan una alternativa moderna y flexible, el sistema conocido como “tap and ride” se consolida como la principal solución.

Adiós MetroCard: así funciona el nuevo sistema digital.

Cómo funciona el sistema “tap and ride” en el metro y buses

Según información oficial de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA), este método permite abonar el pasaje acercando el medio de pago a los lectores instalados en molinetes y colectivos, sin necesidad de comprar boletos físicos.

Los pasajeros pueden utilizar:

Billeteras digitales desde el teléfono celular

Tarjetas de crédito o débito con tecnología sin contacto

Tarjetas OMNY

Quienes prefieren viajar solo con el móvil pueden hacerlo sin inconvenientes, siempre que mantengan el mismo método de pago activo.

Viajes gratis: el beneficio clave para usuarios frecuentes

Uno de los principales incentivos del sistema es el tope semanal de gasto. La MTA establece que, una vez alcanzados los US$34 en un período de siete días, los viajes restantes de esa semana no tienen costo adicional.

Esto significa que si una persona llega a ese monto en pocos días, podrá viajar gratis el resto del período. Eso sí, el beneficio solo se activa si se utiliza exactamente el mismo medio de pago en cada viaje. Cambiar de tarjeta o billetera digital reinicia el conteo.

Aspectos a tener en cuenta antes de usar tap and ride

Tras el primer uso, puede haber una breve demora antes de volver a pagar con el mismo método. Esto ocurre porque las entidades bancarias deben autorizar inicialmente la operación. Una vez validado, el sistema queda habilitado para futuros viajes sin inconvenientes.

¿Hasta cuándo se podrá usar la MetroCard en Nueva York?

En paralelo a la expansión del pago digital, la MTA confirmó que la venta de nuevas MetroCard finalizará el 31 de diciembre de 2025. No obstante, las tarjetas que ya tengan saldo podrán seguir utilizándose hasta junio de 2026.

La transición busca modernizar el transporte público en Nueva York, reduciendo el uso de plásticos y facilitando el acceso al sistema con tecnología móvil.