- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: lanzan app gratuita que ALERTA a tus contactos si ICE te detiene
ReadyNow es una nueva aplicación gratuita para inmigrantes que permite alertar a familiares y abogados con un solo botón ante una posible detención de ICE.
En medio del creciente temor por operativos migratorios y posibles detenciones de ICE en Estados Unidos, surge una herramienta tecnológica pensada para proteger a las familias inmigrantes y reducir la incertidumbre en momentos críticos.
PUEDES VER: GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
Se trata de ReadyNow, una app gratuita para inmigrantes lanzada en 2025 por la organización Human Rights First, cuyo objetivo es facilitar una respuesta rápida y organizada cuando una persona enfrenta un encuentro con las autoridades migratorias.
Qué es ReadyNow y cómo ayuda ante una detención de ICE
ReadyNow es una aplicación diseñada para que los inmigrantes puedan notificar de inmediato a sus contactos de confianza, familiares, cuidadores o abogados, en caso de una posible detención migratoria. La app no impide arrestos ni ofrece protección legal automática, pero sí rompe el silencio que suele producirse tras una detención inesperada, cuando los seres queridos no saben qué ocurrió ni cómo actuar.
Lanzan ReadyNow, aplicación que permite alertar a familiares y abogados una posible detención migratoria.
Alerta con un solo botón y máxima privacidad
Una de las funciones clave de ReadyNow es su botón de alerta de emergencia. Antes de usarlo, el usuario configura un plan de emergencia con información personal, mensajes predefinidos y contactos de confianza.
Al presionar el botón, la aplicación envía automáticamente mensajes de texto con información relevante. Además, los datos se almacenan solo en el teléfono y se eliminan tras el envío, garantizando privacidad y seguridad incluso si el dispositivo es confiscado.
Plan de emergencia y acceso a apoyo legal
La aplicación también permite preparar un plan de emergencia migratorio, que puede incluir instrucciones para el cuidado de niños, necesidades médicas y contactos legales prioritarios.
Asimismo, ReadyNow ofrece la opción de conectarse con una red de apoyo legal pro bono, facilitando el contacto con abogados y organizaciones especializadas en inmigración, aunque sin garantizar representación inmediata.
Una herramienta clave para familias latinas
En un contexto marcado por redadas migratorias y tensión en comunidades latinas, ReadyNow se presenta como una herramienta práctica de comunicación, prevención y organización. Aunque no reemplaza el asesoramiento legal, esta app gratuita para inmigrantes puede marcar la diferencia entre el caos y una respuesta rápida cuando más se necesita.
- 1
GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
- 2
ALERTA por empleada de Walmart en The Villages: reportan su arresto en la tienda por un DELITO GRAVE de robo
- 3
Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90