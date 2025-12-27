Walmart en EE. UU. prepara 4 cambios importantes para 2026 que mejorarán la experiencia del cliente

Para nadie es una novedad que sea Walmart la cadena minorista más famosa y concurrida en todo Estados Unidos, pero este rótulo le ha valido una serie de críticas que van desde las aglomeraciones molestas en sus tiendas, la calidad de sus productos u otros inconvenientes con la experiencia, las cuales se han planteado resolver para el 2026.

¿Qué cambios aplicará Walmart en sus tiendas de EE. UU. desde el 2026?

Por ello, para el siguiente año, la compañía alista un paquete de cambios que prometen resolver problemas como el abastecimiento, el espacio de sus sucursales, todos orientado a mejorar la experiencia de compra.

Cambio de director ejecutivo

Doug McMillon, director ejecutivo se jubilará en 2026, tras varios años al mando de la compañía, teniendo entre los principales de su gestión implementar avances tecnológicos que fueron cruciales a la hora de competir con la rivales como Amazon.

Promovió aumentos salariales para empleados de niveles iniciales, redujo emisiones de gases de efecto invernadero en una gigatonelada seis años antes de lo esperado. También mantuvo por buen camino a Walmart durante la pandemia del COVID-19.

Walmart también modificará la forma cómo se etiquetan y cambian los precios para 2026.

Capacitación de personal con IA

Esto implicaría una fuerte inversión en la retención de empleados, ya todos los empleados de la cadena accederán de forma gratuita a programas de capacitación y certificación en IA que ofrece, por ejemplo, Open AI.

Construcción y modernización de 150 tiendas

Se sabe que los Walmart Supercenter son los supermercados pensados para atender las necesidades de consumidores en zonas de alta densidad. Por ello, el nuevos Supercentre Cypress, así como las futuras tiendas estarán diseñadas para satisfacer las exigencias de los usuarios.

Automatización en redes de distribución

Walmart ampliará los procesos automatizados dentro de sus redes de distribución y centros logísticos, aquellos que manejan el envío de pedidos en línea. Para ello ya existen las instalaciones automatizadas.

Por ello, para 206, Walmart comenzará la construcción de otro centro logístico que contará con avances tecnológicos como robots móviles autónomos, a la vez de procesos de almacenamiento optimizados, incluyendo equipos de última generación como carretillas, elevadoras autónomas y sensores especiales para el control del inventario.

No menos importante es que la compañía está modernizando las etiquetas de los precios de sus tiendas, ya que en la actualidad son los empleados quienes lo hacen de forma manual cuando hay ofertas, por lo que se piensa utilizar etiquetas digitales que se actualizan fácilmente cuando hay modificaciones en los costos.