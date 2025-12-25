ALERTA invernal en Nueva York: tormenta traerá nieve, aguanieve y viajes peligrosos en la región triestatal
Una tormenta invernal afectará a Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut entre viernes y sábado, con acumulaciones de nieve y riesgos viales.
Una tormenta invernal afectará a la ciudad de Nueva York y a la región triestatal entre la tarde del viernes 26 y la mañana del sábado 27 de diciembre, según alertaron el Servicio Meteorológico Nacional, equipos de Eyewitness News y AccuWeather. El fenómeno llegará poco después de Navidad, en uno de los periodos de mayor movilidad del año.
PUEDES VER: GOLPE DURO para inmigrantes en EE. UU.: las medidas de Donald Trump que marcaron este 2025
Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones podrían generar desplazamientos peligrosos, especialmente durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, cuando se espera el mayor impacto del sistema.
Acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros
La alerta de tormenta invernal abarca a Nueva York, partes de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, con vigencia desde la tarde del miércoles. Las previsiones anticipan acumulaciones generalizadas de nieve que oscilarán entre los 7 y 15 centímetros.
Una tormenta invernal traerá nieve y condiciones peligrosas a Nueva York y la región triestatal.
Sin embargo, en zonas específicas como Long Island, el corredor de la Interestatal 287 y sectores del noroeste de Nueva Jersey, los acumulados podrían alcanzar hasta 20 centímetros, según explicó Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather.
Carreteras resbaladizas y mezcla con aguanieve
Las autoridades advirtieron que los traslados podrían complicarse debido a la combinación de nieve y aguanieve, especialmente en el centro y sur de Nueva Jersey, al sur de la autopista I-95, donde esta mezcla reduciría los acumulados pero aumentaría el riesgo en las carreteras.
En Manhattan, Queens y Brooklyn se esperan nevadas dentro del rango menor, mientras que las áreas al norte y oeste de la ciudad, incluidos los condados de Orange, Sullivan, Ulster y Pike, podrían superar los 15 centímetros, incrementando las dificultades para la circulación.
Impacto posterior y nuevo frío en camino
Tras el paso de la tormenta, las temperaturas se mantendrán cerca del punto de congelación durante el sábado, lo que dificultará el deshielo y prolongará las condiciones resbaladizas.
Para el domingo se prevé un leve ascenso térmico, con temperaturas cercanas a los 4 °C y lluvias ligeras. No obstante, los meteorólogos advierten que este alivio será temporal, ya que a comienzos de 2026 podría registrarse una nueva ola de frío intenso en la región.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90