ALERTA invernal en Nueva York: tormenta traerá nieve, aguanieve y viajes peligrosos en la región triestatal

Una tormenta invernal afectará a la ciudad de Nueva York y a la región triestatal entre la tarde del viernes 26 y la mañana del sábado 27 de diciembre, según alertaron el Servicio Meteorológico Nacional, equipos de Eyewitness News y AccuWeather. El fenómeno llegará poco después de Navidad, en uno de los periodos de mayor movilidad del año.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones podrían generar desplazamientos peligrosos, especialmente durante la noche del viernes y las primeras horas del sábado, cuando se espera el mayor impacto del sistema.

Acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros

La alerta de tormenta invernal abarca a Nueva York, partes de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, con vigencia desde la tarde del miércoles. Las previsiones anticipan acumulaciones generalizadas de nieve que oscilarán entre los 7 y 15 centímetros.

Sin embargo, en zonas específicas como Long Island, el corredor de la Interestatal 287 y sectores del noroeste de Nueva Jersey, los acumulados podrían alcanzar hasta 20 centímetros, según explicó Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather.

Carreteras resbaladizas y mezcla con aguanieve

Las autoridades advirtieron que los traslados podrían complicarse debido a la combinación de nieve y aguanieve, especialmente en el centro y sur de Nueva Jersey, al sur de la autopista I-95, donde esta mezcla reduciría los acumulados pero aumentaría el riesgo en las carreteras.

En Manhattan, Queens y Brooklyn se esperan nevadas dentro del rango menor, mientras que las áreas al norte y oeste de la ciudad, incluidos los condados de Orange, Sullivan, Ulster y Pike, podrían superar los 15 centímetros, incrementando las dificultades para la circulación.

Impacto posterior y nuevo frío en camino

Tras el paso de la tormenta, las temperaturas se mantendrán cerca del punto de congelación durante el sábado, lo que dificultará el deshielo y prolongará las condiciones resbaladizas.

Para el domingo se prevé un leve ascenso térmico, con temperaturas cercanas a los 4 °C y lluvias ligeras. No obstante, los meteorólogos advierten que este alivio será temporal, ya que a comienzos de 2026 podría registrarse una nueva ola de frío intenso en la región.